عبد العزيز العنقري من الشخصيات التي تتسم بالهدوء.. لا يحب أن يتحول اسمه إلى مثار جدل في وسط رياضي أحداثه وعناوينه الصاخبة التحديث فيها آني....



عاد للأهلي بعد غياب عبر الصندوق وكنت من أوائل الفرحين بعودته مع اختلاف آلية العمل اليوم وأخذها طابعا مؤسساتيا فيه القرار جماعي....!!!



لن أتوقف عند هل استقال أم أُقيل كما فعل ناشطو وسائل التواصل الاجتماعي لإدراكي التام أن الاستقالة أقرب للحقيقة....!!



ولا يمكن أن أجتهد وأقول افتراضاً ما يقال إن هناك خلافا حدث داخل شركة الأهلي حول الاستقطابات في الشتوية كان سببا مباشرا في استقالته.......!!!



ولست بحريص على البحث عن الأسباب طالما المعني بالأمر ما زال صامتا....



الذي أعرفه ومتأكد منه أن العمل اليوم مختلف.. ولأنه كذلك فمن المؤكد أن قرارا بهذا الحجم لا يمكن أن نكتفي أمامه بما نشر بل ننتظر إيضاحات من داخل الشركة الربحية وغير الربحية في الأهلي.. إما بقبول الاستقالة وإعلان اسم البديل أو معالجة ما حدث واستمرار العنقري في منصبه....!!



تعرض العنقري لحملة إعلامية من بعض محبي الأهلي وحملوه ما لا يحتمل.. وثمة من طالبوه بالاستقالة والمبررات شخصية وليست واقعية.. نفس الأسماء بعد أن أعلن عن استقالته انقلبت على آرائها السابقة وتبرر استقالته بموقفه الشجاع......!!!!



عبدالعزيز العنقري يملك من الشجاعة ما يجعله يظهر ويوضح الأسباب إن استقال أو أقيل دون حاجته إلى من يتحدث عنه أو يفند نيابة عنه الأسباب......!!!



على الصعيد الشخصي أدرك أن من استثمروا هذا الحدث ونسجوا حوله قصصا وحكايات لا همهم العنقري ولا الأهلي بقدر ما تهمهم غايه تبررها الوسيلة ففي هذا الزمن يا كثر (المكفيليين).....!!



اخيراً: سأعيش على أمل أن كل شيء سيصبح



‏جميلاً ما دام لنا رب يقول كن فيكون.