حوكمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬هي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأطر‭ ‬والسياسات‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بمثابة‭ ‬حواجز‭ ‬لضمان‭ ‬تطوير‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬واستخدامها‭ ‬بطريقة‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة‭ ‬من‭ ‬التحيز‭ ‬وزيادة‭ ‬الفوائد‭ ‬المطلوبة‭. ‬كما‭ ‬تعالج‭ ‬حوكمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬خوارزميات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرارات،‭ ‬وخصوصية‭ ‬البيانات‭ ‬والأمن،‭ ‬والآثار‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬المحتملة‭ ‬التي‭ ‬تصاحب‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭.‬

الحوكمة‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لصالح‭ ‬المنظمة‭ ‬والمجتمع‭. ‬وفيما‭ ‬يلي‭ ‬أربعة‭ ‬أسباب‭ ‬تجعل‭ ‬حوكمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أولوية‭:‬

يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لأنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬عواقب‭ ‬اجتماعية‭ ‬كبيرة‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬القرارات‭ ‬المتخذة‭ ‬باستخدام‭ ‬الأدوات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬تحيزات‭ ‬تضر‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬عادل‭ ‬بعض‭ ‬الأفراد‭ ‬والمجتمعات‭. ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬حوكمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬معيارا‭ ‬للمساءلة،‭ ‬مما‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الآثار‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنتجها‭ ‬هذه‭ ‬الأنظمة‭ ‬وضمان‭ ‬تنفيذها‭ ‬بشكل‭ ‬عادل‭ ‬وواضح‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬واحترام‭ ‬الحقوق‭ ‬الفردية‭.‬

أصبحت‭ ‬اللوائح‭ ‬الخاصة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬محورًا‭ ‬للحكومات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المتطورة،‭ ‬حيث‭ ‬تضمن‭ ‬أفضل‭ ‬ممارسات‭ ‬حوكمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬واستخدامها‭ ‬وفقًا‭ ‬للقوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬الحالية‭. ‬اما‭ ‬بخصوص‭ ‬أمن‭ ‬البيانات‭ ‬والخصوصية‭ ‬تعد‭ ‬معايير‭ ‬حوكمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ضرورية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬بيانات‭ ‬الأفراد‭ ‬وضمان‭ ‬الامتثال‭ ‬لقوانين‭ ‬أمن‭ ‬البيانات‭ ‬وقوانين‭ ‬الخصوصية‭.‬

ينطوي‭ ‬استخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬والتحديات‭. ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬فقدان‭ ‬الثقة،‭ ‬وتآكل‭ ‬المهارات‭ ‬القيمة‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الاعتماد‭ ‬المفرط‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وإدخال‭ ‬التحيزات‭ ‬الضارة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭. ‬توفر‭ ‬ممارسات‭ ‬حوكمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬إطارا‭ ‬لتحديد‭ ‬وإدارة‭ ‬هذه‭ ‬المخاطر‭ ‬وغيرها‭ ‬بنجاح‭.‬

يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬خوارزميات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬غامضة،‭ ‬مما‭ ‬يمثل‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬لقادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬الآخرين‭ ‬لفهم‭ ‬عمليات‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭. ‬حيث‭ ‬تدعم‭ ‬حوكمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الشفافية‭ ‬وقابلية‭ ‬التوضيح،‭ ‬مما‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬تقديم‭ ‬معلومات‭ ‬مفصلة‭ ‬حول‭ ‬أنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مصادر‭ ‬البيانات‭ ‬والخوارزميات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬بمساعدة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬محاسبة‭ ‬مفصلة‭ ‬لكيفية‭ ‬عمل‭ ‬أنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم،‭ ‬يمكن‭ ‬للمؤسسات‭ ‬بناء‭ ‬وصيانة‭ ‬ثقة‭ ‬أكبر‭ ‬مع‭ ‬موظفيها‭ ‬وعملائها‭ ‬وأصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

توجه‭ ‬أفضل‭ ‬ممارسات‭ ‬حوكمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الى‭ ‬التنفيذ‭ ‬المسؤول‭ ‬والفعال‭ ‬لأنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسة‭. ‬فيما‭ ‬يلي‭ ‬خمس‭ ‬ممارسات‭ ‬أساسية‭ ‬لحوكمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

تعتمد‭ ‬حوكمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الناجح‭ ‬على‭ ‬آليات‭ ‬الحكم‭ ‬الداخلية‭ ‬القوية‭. ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬لمجموعات‭ ‬العمل‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وقادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬الرئيسيين‭ ‬توفير‭ ‬الخبرة‭ ‬والتركيز‭ ‬والمساءلة،‭ ‬ومساعدة‭ ‬المنظمات‭ ‬على‭ ‬السياسات‭ ‬الخاصة‭ ‬بكيفية‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬داخل‭ ‬الشركة‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬هياكل‭ ‬الحوكمة‭ ‬الداخلية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬الحوكمة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تحديد‭ ‬حالات‭ ‬الاستخدام‭ ‬التجاري‭ ‬لأنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتعيين‭ ‬الأدوار‭ ‬والمسؤوليات،‭ ‬وفرض‭ ‬المساءلة،‭ ‬وتقييم‭ ‬النتائج‭.‬

يعد‭ ‬التواصل‭ ‬الواضح‭ ‬أمرًا‭ ‬حيويًا‭ ‬لجميع‭ ‬المجموعات‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬مصلحة‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬تطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬واستخدامه‭. ‬قد‭ ‬يشمل‭ ‬هؤلاء‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬الموظفين‭ ‬والمستخدمين‭ ‬النهائيين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجتمع‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شرح‭ ‬كيفية‭ ‬عمل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لكل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة،‭ ‬وكيفية‭ ‬استخدامه،‭ ‬والفوائد‭ ‬والعيوب‭ ‬المتوقعة‭ ‬لهم،‭ ‬يمكن‭ ‬للمنظمات‭ ‬تعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬والثقة‭ ‬مع‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يتأثروا‭. ‬كما‭ ‬يساعد‭ ‬وضع‭ ‬سياسات‭ ‬رسمية‭ ‬حول‭ ‬إشراك‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬كيفية‭ ‬إجراء‭ ‬الاتصالات‭. ‬تحترم‭ ‬أنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬خصوصية‭ ‬الأفراد‭ ‬واستقلاليتهم‭ ‬وتتجنب‭ ‬التمييز‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحرم‭ ‬بعض‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬أمور‭ ‬عدة‭. ‬تشمل‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬التخفيف‭ ‬استخدام‭ ‬بيانات‭ ‬تدريب‭ ‬رديئة‭ ‬الجودة،‭ ‬ونقص‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬التطوير،‭ ‬ومنهجيات‭ ‬أخذ‭ ‬عينات‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬التحيز‭. ‬حيث‭ ‬تساعد‭ ‬استراتيجيات‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬استخدام‭ ‬النماذج‭ ‬بشكل‭ ‬مسؤول‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتحلل‭ ‬نماذج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بمرور‭ ‬الوقت‭. ‬مما‭ ‬يجبر‭ ‬المنظمات‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬مراقبة‭ ‬مستمرة‭ ‬وتحديث‭ ‬النماذج‭ ‬والاختبار‭ ‬المستمر‭ ‬للحماية‭ ‬من‭ ‬انجراف‭ ‬النموذج‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المنشود‭. ‬تجمع‭ ‬الشركات‭ ‬الحديثة‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬واستخدام‭ ‬بيانات‭ ‬المستهلك‭ ‬الحساسة‭ ‬لأغراض‭ ‬مختلفة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬قد‭ ‬تتضمن‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬أنماط‭ ‬الشراء‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬ونشاط‭ ‬الوسائط‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ومعلومات‭ ‬الموقع،‭ ‬والبيانات‭ ‬الديموغرافية‭ ‬التفصيلية‭. ‬في‭ ‬سياق‭ ‬حوكمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يمنح‭ ‬تنفيذ‭ ‬معايير‭ ‬أمن‭ ‬البيانات‭ ‬والحوكمة‭ ‬القوية‭ ‬جودة‭ ‬نتائج‭ ‬نظام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ويضمن‭ ‬احترام‭ ‬لوائح‭ ‬أمن‭ ‬البيانات‭ ‬والخصوصية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬سياسات‭ ‬حوكمة‭ ‬البيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وأمنها‭ ‬تقلل‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بيانات‭ ‬المستهلك‭ ‬الحساسة‭ ‬قد‭ ‬تعرض‭ ‬للخطر‭ ‬أو‭ ‬إساءة‭ ‬استخدامها‭.‬