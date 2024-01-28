حوكمة الذكاء الاصطناعي هي مجموعة من الأطر والسياسات وأفضل الممارسات التي تعمل بمثابة حواجز لضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بطريقة تقلل من المخاطر المحتملة من التحيز وزيادة الفوائد المطلوبة. كما تعالج حوكمة الذكاء الاصطناعي خوارزميات الذكاء الاصطناعي، واتخاذ القرارات، وخصوصية البيانات والأمن، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة التي تصاحب استخدام هذه التكنولوجيا.
الحوكمة هي جزء لا غنى عنه من استخدام الذكاء الاصطناعي لصالح المنظمة والمجتمع. وفيما يلي أربعة أسباب تجعل حوكمة الذكاء الاصطناعي أولوية:
يمكن أن يكون لأنظمة الذكاء الاصطناعي عواقب اجتماعية كبيرة. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي القرارات المتخذة باستخدام الأدوات التي تدعم الذكاء الاصطناعي إلى إدخال تحيزات تضر بشكل غير عادل بعض الأفراد والمجتمعات. كما تقدم حوكمة الذكاء الاصطناعي معيارا للمساءلة، مما يتطلب من المنظمات النظر في الآثار المجتمعية التي يمكن أن تنتجها هذه الأنظمة وضمان تنفيذها بشكل عادل وواضح وبما يتماشى مع القيم الإنسانية واحترام الحقوق الفردية.
أصبحت اللوائح الخاصة بالذكاء الاصطناعي محورًا للحكومات في جميع أنحاء العالم. في البيئة التنظيمية المتطورة، حيث تضمن أفضل ممارسات حوكمة الذكاء الاصطناعي تطوير هذه التقنيات واستخدامها وفقًا للقوانين واللوائح الحالية. اما بخصوص أمن البيانات والخصوصية تعد معايير حوكمة الذكاء الاصطناعي ضرورية في حماية بيانات الأفراد وضمان الامتثال لقوانين أمن البيانات وقوانين الخصوصية.
ينطوي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على العديد من المخاطر والتحديات. وتشمل هذه العوامل فقدان الثقة، وتآكل المهارات القيمة الناجمة عن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي، وإدخال التحيزات الضارة في عمليات صنع القرار. توفر ممارسات حوكمة الذكاء الاصطناعي إطارا لتحديد وإدارة هذه المخاطر وغيرها بنجاح.
يمكن أن تكون خوارزميات الذكاء الاصطناعي غامضة، مما يمثل تحديات كبيرة لقادة الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين لفهم عمليات صنع القرار الخاصة بهم. حيث تدعم حوكمة الذكاء الاصطناعي الشفافية وقابلية التوضيح، مما يتطلب من المؤسسات تقديم معلومات مفصلة حول أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مصادر البيانات والخوارزميات المستخدمة في اتخاذ القرارات بمساعدة الذكاء الاصطناعي. من خلال توفير محاسبة مفصلة لكيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، يمكن للمؤسسات بناء وصيانة ثقة أكبر مع موظفيها وعملائها وأصحاب المصلحة في المجتمع.
توجه أفضل ممارسات حوكمة الذكاء الاصطناعي الى التنفيذ المسؤول والفعال لأنظمة الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة. فيما يلي خمس ممارسات أساسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي.
تعتمد حوكمة الذكاء الاصطناعي الناجح على آليات الحكم الداخلية القوية. حيث يمكن لمجموعات العمل المؤلفة من خبراء الذكاء الاصطناعي وقادة الأعمال وأصحاب المصلحة الرئيسيين توفير الخبرة والتركيز والمساءلة، ومساعدة المنظمات على السياسات الخاصة بكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الشركة. كما يمكن أن تحقق هياكل الحوكمة الداخلية العديد من أهداف الحوكمة، بما في ذلك تحديد حالات الاستخدام التجاري لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعيين الأدوار والمسؤوليات، وفرض المساءلة، وتقييم النتائج.
يعد التواصل الواضح أمرًا حيويًا لجميع المجموعات التي لها مصلحة في كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه. قد يشمل هؤلاء أصحاب المصلحة الموظفين والمستخدمين النهائيين والمستثمرين وأعضاء المجتمع. من خلال شرح كيفية عمل الذكاء الاصطناعي لكل مجموعة من أصحاب المصلحة، وكيفية استخدامه، والفوائد والعيوب المتوقعة لهم، يمكن للمنظمات تعزيز الشفافية والثقة مع أولئك الذين من المرجح أن يتأثروا. كما يساعد وضع سياسات رسمية حول إشراك أصحاب المصلحة في تحديد كيفية إجراء الاتصالات. تحترم أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحكم بشكل جيد خصوصية الأفراد واستقلاليتهم وتتجنب التمييز الذي يمكن أن يحرم بعض السكان من أمور عدة. تشمل المخاطر التي تتطلب التخفيف استخدام بيانات تدريب رديئة الجودة، ونقص التنوع في فريق التطوير، ومنهجيات أخذ عينات البيانات التي تؤدي إلى التحيز. حيث تساعد استراتيجيات إدارة المخاطر على ضمان استخدام النماذج بشكل مسؤول. يمكن أن تتحلل نماذج الذكاء الاصطناعي بمرور الوقت. مما يجبر المنظمات على إجراء مراقبة مستمرة وتحديث النماذج والاختبار المستمر للحماية من انجراف النموذج والتأكد من أداء النظام على النحو المنشود. تجمع الشركات الحديثة بشكل متكرر واستخدام بيانات المستهلك الحساسة لأغراض مختلفة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. قد تتضمن هذه البيانات أنماط الشراء عبر الإنترنت، ونشاط الوسائط الاجتماعية، ومعلومات الموقع، والبيانات الديموغرافية التفصيلية. في سياق حوكمة الذكاء الاصطناعي يمنح تنفيذ معايير أمن البيانات والحوكمة القوية جودة نتائج نظام الذكاء الاصطناعي ويضمن احترام لوائح أمن البيانات والخصوصية ذات الصلة. من خلال إنشاء سياسات حوكمة البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وأمنها تقلل المؤسسات من فرص أن تكون بيانات المستهلك الحساسة قد تعرض للخطر أو إساءة استخدامها.
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