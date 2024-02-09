- في لقاء الطاولة المستديرة مع الصحافيين في ثاني أيام معرض الدفاع العالمي 2024 المقام حاليا في الرياض من 4-8 فبراير، أظهر نائب رئيس شركة بوينج لخدمات الدفاع والخدمات الحكومية الدولية توربو سجوجرين إشادة بسؤال لصحافية سعودية تعمل في صحيفة «الشرق الأوسط»، عن خطط توطين الصناعة في السعودية، مشيراً إلى أنه لم يصادف الكثير من الصحافيات في السعودية أثناء عمله، وحين وصلني الدور في السؤال، تطوعت بإحاطة توربو بأن انتخابات مجلس إدارة هيئة الصحافيين السعوديين التي أعلنت نتائجها نهاية الشهر الماضي يناير 2024 ضمت بالمناسبة 5 صحافيات يمثلن 50% من أعضاء المجلس، لينطلق تيربو في الحديث بأنه شاهد على حجم التطور الذي تعيشه السعودية في مختلف المجالات في زمن رؤية السعودية 2030 ولا سيما المرأة التي خصصت أجندة اليوم الرابع من المؤتمر لها باسم «المرأة في الدفاع».

- هذا الموقف هو أحد مشاهداتي في معرض الدفاع العالمي 2024 في نسخته الثانية عن صورة السعودية الجديدة في أذهان المشاركين في المعرض الذي يركز على مستقبل الدفاع والابتكار، ويوفر للعارضين منصة لعرض الابتكارات وأحدث التقنيات في قطاع الدفاع والأمن.

- ويلفت الزائر أيضاً وجود معدات عسكرية ثقيلة مطبوع عليها «صنع في السعودية»، فيما يبدو أن تجسيد لمستهدف طموح بتوطين 50% من الإنفاق الحكومي على الخدمات والمنتجات الدفاعية والعسكرية.

- المملكة تعتبر حلقة وصل بين الشرق والغرب وفي قلب سلاسل الإمداد العالمية التي تربط ثلاث قارات، ولديها إمكانات استثمارية كبيرة، فإنه يبرز أيضاً من بين المشاهدات عزمها الحصول على المعرفة في لتصنيع أجزاء ومكونات في صناعات متقدمة كالطيران بالتعاون مع شركات عالمية، إضافة إلى اهتمامها بتطوير إنتاجها القائم من التايتانيوم الإسفنجي والألمنيوم للمساهمة في أجزاء من سلاسل الامدادت لصناعة الطائرات، وفق لما أشار إليه أسعد الجموعي، رئيس بوينج السعودية.