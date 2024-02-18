هناك دول كثيرة ترى أن المنافسة لا لزوم لها في العمل السياسي، إضاعة وقت، ومصاريف وتكاليف، الناس في غنى عنها؛ لذلك ظهرت فكرة الانتخاب مرة واحدة، ومدى الحياة. لا تعكّروا علينا الدنيا، ولا تعقّدوا الأمر.

بدل الانتخاب، يكفي، بين فترة وأخرى، استفتاء شفاف وغير متعب، ولا يجرؤ أحد على العبث بنتائجه. في روسيا «من يدخل الكرملين لا يخرج من الكرملين». ففي نهاية العمر، ونهاية الحكم معاً، يبقى الرئيس في سكون المكان. بعد ليونيد بريجينيف، الذي لم يعد قادراً في آخر أيامه على رفع صوته أو حاجبيه، صار كل رئيس يعيش عاماً أو عامين، إلا من ينقلب به الحزب، مثل بوريس يلتسين، وميخائيل غورباتشوف. فلاديمير بوتين قرر إعادة التقليد. لا شوشرة بعد اليوم. وللبلاد قضايا أخرى أكثر أهمية: نحن في حالة حرب مصيرية مع العدو الأوكراني، وحضراتكم تبحثون عن رئيس.

أكثر من حاول العبث بهذا التقليد المريح، كان أليكسي أناتوليافيتش نافالني. شاب كان يعمل مع والدته في تعاونية لصناعة السلال، وكان ماهراً في ذلك. فجأة قرر ترك السلال، ودراسة الحقوق، والانصراف إلى العمل السياسي. مرة واحدة. ومن العمل السياسي لم ينتق إلا المحظور: الرئاسة، والسير على درب الكرملين.

رفع نافالين شعارات جذابة كثيرة، مثل «روسيا للروس»، و«بلدنا ليس سعيداً ويجب أن يكون». وسارت خلفه حشود كثيرة، وهذا فأل سيئ في البلد المعتاد حزباً واحداً، وزعيماً واحداً. وهكذا بدأت تظهر في طريقه حالات تسمم، وأحكام بالسجن، بدأت صغيرة ثم كبرت إلى أن وصلت إلى 19 عاماً. ولم يرتدع.

عندما التقى جو بايدن الرئيس بوتين قبل سنوات لمدة 4 ساعات، راح يوجّه إليه التحذير بعد الآخر: إياكم وأليكسي أناتوليافيتش؛ لذلك عندما سمع بالأمس أن أليكسي قد توفي رغم كل محاولات الإسعاف، سارع إلى تحميل ندّه الروسي المسؤولية. وكذلك فعل الرؤساء الغربيون الآخرون. قبل صدور نتائج التحقيق الطبي. كانت للراحل أليكسي، على ما يبدو، عادات سيئة كثيرة، منها التحدث بصوت مرتفع وحاد أيضاً. وتقول والدته إنه عندما كان يجتمع مع رفاقه في مطبخ المنزل، كانت تدلّي الستائر حتى لا يتسرب الكلام من خلف الجدران.

فقدت المعارضة الروسية الرجل الذي كانت تعتقد، منذ عقد، أنه الوحيد القادر على الحلول محل بوتين. وهو أيضاً الرجل الذي رفض بوتين أن يلفظ اسمه مرة واحدة، وكان دائماً يتحدث عن «المشار إليه» عندما يأتي على ذكره. في انتخابات أبريل (نيسان) المقبل لن يكون «المشار إليه» مرشحاً.