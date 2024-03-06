بين الأول والثاني يفصل برزخ زمني مقداره ستة عقود مضافاً إليها ستة أعوام. وفق «روزنامة» السنوات الميلادية، فإن تاريخ أولهما يقع في يوم خميس، الموافق السابع من مارس (آذار) لعام 1957، أي إن نهار غد، الخميس أيضاً، يشهد مرور ستة وستين عاماً على فجر شهد نزول مطر السماء يبلل حارات غزة، في المدينة ذاتها، وفي معسكرات خيام اللاجئين، في الشوارع وفي الأزقة، فيما ينطلق الناس مبتهجين فرحاً بانسحاب قوات جيش الحرب الإسرائيلي من القطاع، بعد احتلال دام بضعة أشهر تلت إحدى أزمات هذه المنطقة من العالم، الحبلى دائماً بحروب تلد إحداها حرباً تفوقها فظاعةً. تلك الأزمة جرى توثيق وقائعها في سجلات التاريخ، خريف عام 1956، تحت اسم «حرب السويس». أما السابع من أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2023، الذي جاب زلزاله مختلف أنحاء الكوكب، من مشارقه إلى مغاربه، فيدخل شهره الخامس يوم غد كذلك.

يلفت النظر في مفارقات تاريخية كهذه، أن أميركا الرئيس الديمقراطي جو بايدن، تخوض هذه الأيام سباقاً مع الزمن بغرض إتمام صفقة بين حركة «حماس»، وحكومة حرب بنيامين نتنياهو، تفضي إلى وقف لإطلاق النار يسبق حلول شهر رمضان الأسبوع المقبل، وتترتب عليه هدنة تستمر ستة أسابيع. تلعب دولة قطر دور راعٍ معني، وبكثير من الحماسة، أن تتوصل مباحثات الهدنة التي التأمت الأحد الماضي بمصر، إلى نتيجة إيجابية. مرجع ذلك سببان؛ أولهما أن تؤكد الدوحة أهمية دورها في إدارة الصراع، وثانيهما إثبات وجود جدوى مثمرة لاستضافتها قيادات «حماس». أميركا هذه، ليست هي ذاتها أميركا الرئيس الجمهوري دوايت أيزنهاور، ويا للفارق الشاسع بينهما، حين النظر إلى كيفية تعامل البيت الأبيض مع احتلال قطاع غزة عام 1956، وأزمة «حرب السويس» ككل، والتعامل الحالي مع تداعيات السابع من أكتوبر الماضي. زمنذاك، كان كافياً أن يصدع صوت سيد البيت الأبيض، الرئيس أيزنهاور، عبر الهاتف آمراً بن غوريون أن ينسحب فوراً من كل أرض مصرية وفلسطينية احتلتها قواته خلال الحرب، فيستجيب رئيس الوزراء الإسرائيلي صاغراً.

صحيح أن مناخ خواتيم سنة 1956 السياسي يختلف جذرياً عن زماننا هذا، فآنذاك كان يدور صراع نفوذ في إقليم الشرق الأوسط ضمن دول حلف «الناتو» ذاتها، وتجلى الصراع بوضوح بين بريطانيا وفرنسا من جهة، وأميركا في الجهة المقابلة. إذ ذاك، بدا طبيعياً أن يشتد الحنق بالولايات المتحدة حين اتضح لها أن حليفتيها لندن وباريس، تآمرتا سراً، من وراء ظهرها، مع إسرائيل ديفيد بن غوريون، في شن الحرب الثلاثية على مصر جمال عبد الناصر. واضح أن على رأس بنود الاختلاف في ظروف الزمانين، تتجلى حقيقة أن إسرائيل كانت حينئذ ذات عشرة أعوام فحسب. لم تكن لديها ترسانة السلاح المدمرة التي تتوفر لها الآن، ولم تكن إحدى أهم دول العالم المتقدمة في مجالات التفوق التكنولوجي. إنما، رغم أخذ ذلك التباين الصارخ في الاعتبار، يظل من الصحيح أيضاً القول إن الولايات المتحدة تبقى هي تحديداً التي تملك التحكم في مفتاح القرار الإسرائيلي، حتى لو بدا في الظاهر أن عجرفة نتنياهو تتيح له أحياناً ادعاء الظهور كما لو أن بوسعه ممارسة صراخ المتصدي للضغط الأميركي. ضمن هذا السياق، أليس من الجائز الافتراض أن كل الذي لحق بمنطقة الشرق الأوسط من مآس وويلات بعد انهيار هدنة العشر سنوات التي أعقبت حرب السويس، وانفجار حرب خامس يونيو (حزيران) عام 1967، كان ممكناً تجنبه لو كانت واشنطن جادة فعلاً في رؤية سلام شامل، جاد، عادل، وبنّاء، يسود المنطقة؟ بلى. ولكن... حقاً، كم هو مؤلم مسلسل «اللواكن» المتواصل هذا.