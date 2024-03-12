العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل اتخذت منذ أيام استراتيجية قتال جديدة تعتمد على التركيز على «نوعية» الأهداف البشرية بدلاً من الاعتماد على مبدأ الضربات الوحشية المدمرة المؤدية لأكبر قدر من تدمير المباني وإحداث خسائر بشرية في السكان المدنيين.

حسب الإحصائيات المحايدة، فإن أكثر من 70 % من الضحايا الفلسطينيين المدنيين منذ يوم 7 أكتوبر هم من المدنيين النساء والشيوخ والأطفال.

منذ أيام بدأت إسرائيل في الاستراتيجية الجديدة التي تعتمد على «نوعية» الأهداف البشرية من قيادات تعتبرهم «أعداء للدولة العبرية» لذلك نلاحظ العمليات التالية:

1- صواريخ دقيقة موجهة نحو أهداف في الجولان رداً على عملية صاروخية لـ«حزب الله».

2- استهداف مبنى إداري يقال إنه يضم قيادات من «حزب الله» في منطقة البقاع ويتردد أن قيادات عسكرية في الحزب كانت تستخدم الطابقين الثاني والثالث منه.

3- ما سربته هيئة البث الإسرائيلية عن عملية في غزة لاستهداف موقع لـ«حماس» يقال إنه كان يضم مروان عيسى وهو أحد أهم 3 من قيادات القسام «السنوار – الضيف – عيسى».

والذي يميز عيسى هو أنه قائد أيديولوجي متأثر بشدة بفكر جماعة الإخوان المسلمين تتلمذ على يد الدكتور «الدهلوجي» وهو أحد أكبر قيادات حركة حماس في غزة وبالذات في مخيم «البريج».

وحتى الآن لم يتم تأكيد أو نفي الخبر.

ويذكر أن نتانياهو قد أصدر أوامره لأجهزة الاستخبارات العسكرية والموساد بتكوين وحدة قتل خاصة تقوم باستهداف قيادات «حماس» و«حزب الله» والتركيز فيها على ما قد يعرف باسم «الصيد الثمين» أي البحث عن الأسماء القيادية المؤثرة.

ويعتقد المراقبون أن سعي نتانياهو إلى تنفيذ هذه الخطة لا يهدف فقط للتصفية الشخصية لهذه القيادات، ولكن يهدف إلى إحراز انتصارات معنوية تغطي على حالة الإحباط السياسي التي أصابت سمعة الجيش الإسرائيلي مؤخراً.