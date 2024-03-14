جنّ جنون المؤرخ الإسرائيلي الشهير يوفال نوح هراري بعد أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول). شنّ هجوماً حارقاً على مواطنيه اليساريين الذين ذكّروا فقط، بجور الاحتلال ومسؤوليته، فيما جرى. لا تزال عاطفة هراري، الذي صنفته مجلة «لوبوان الفرنسية» على أنه «أهم مفكر في العالم حالياً»، تمنعه من استيعاب المشهد بكليته، وإن بدا أكثر تفهماً لحقوق الفلسطينيين، لا لمحبة، بل لإدراك مستجدّ، أن تجاهلهم يضع إسرائيل التي ولد ويعيش فيها، أمام حائط مسدود.

هراري أرّخ لحياة البشرية الممتدة منذ 70 ألف سنة، في كتابه «الإنسان العاقل: موجز تاريخ البشر»، وترجم إلى عشرات اللغات، وباع ملايين النسخ، وروج طويلاً لفكرة أن إسرائيل هي «الوطن التاريخي لليهود». لكن ها هي قسوة التغيرات، تجعله يعترف بأن إسرائيل تعيش تصدّعاً داخلياً عظيماً، يفوق أي خطر خارجي. والصراع المركزي الآن، هو على «روح اليهودية» بين الحركة القومية العلمانية والحركة المسيحانية الجديدة، التي تؤمن بالتفوق اليهودي، ليس على العرب وحدهم، بل على كل الأمم. وهي بنزعتها العنصرية والعلوية، أصبحت جزءاً من الحكومة الائتلافية، وقبضتها تزداد قوة ونفوذها يتصاعد. هؤلاء لا رؤية لديهم للسنوات المقبلة، سوى إقامة الدولة اليهودية التي وعدوا بها من البحر إلى النهر، حيث ينقسم فيها السكان إلى ثلاث طبقات: اليهود كاملو المواطنية، وعرب 48 بنصف حقوق، والطبقة الثالثة هي عرب 67 من دون حقوق على الإطلاق. بمعنى آخر، تكريس الوضع الحالي، وجعله نهائياً. هذا هو الحل الوحيد المطروح، كما يشرح هراري، متجاهلاً نوايا التهجير والإبادة. وهو حزين لا على الفلسطينيين، مع أنه نباتي ورقيق القلب، وإنما لأن المسيحانيين هم تهديد للصهيونية العلمانية نفسها التي أسست إسرائيل. وما يحدث اليوم هو انقلاب على المؤسسين الأوائل وتدمير للمؤسسات التي أقاموها بشكل ممنهج، وإحلال سلطة دينية متشددة مكانها. يعلق هراري: «إذا فشلنا ونجحوا في فرض سيطرتهم ورؤيتهم المسيحانية، سيتغير معنى اليهودية في جميع أنحاء العالم. وعلى اليهود أينما كانوا أن يتعاملوا مع العواقب».

الصراع ليس محسوماً، لكن المسيحانية حركة تبشيرية، وتتمتع بالتماسك ووحدة الرأي. رفض الكنيست مؤخراً، بأغلبية ساحقة حلّ الدولتين، وموقف الرأي العام الإسرائيلي الوحشي المشجع على مواصلة الإبادة الجماعية في غزة، وما تجرّه من نبذ لهم من العالم، يدلّ على عمى في الرؤية.

وقبل أيام، وفي لعبة شدّ الحبال، بين العلمانيين والمتطرفين، هدد الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل، يتسحاق يوسف، بأن «الحريديم» سيغادرون البلاد إذا أجبروا على الخدمة في الجيش. «سنسافر جميعاً، نشتري التذاكر ونذهب». هؤلاء يشكلون 13 في المائة من السكان، هم الأكثر نمواً في الأعداد، بسبب تحريم تحديد النسل، وهم أيضاً كتلة موحدة يقرر كلمتها الحاخام الذي قال إن «كل هؤلاء العلمانيين عليهم أن يفهموا أن هكذا قرار يضع الدولة على المحك».

66 ألفاً أعفوا من التجنيد ولم يتطوع منهم بعد 7 أكتوبر، رغم وجود جبهتين والشعور بالخطر الوجودي، سوى 540 شاباً. فهم يعدون أنهم خلقوا للصلاة والعبادة والدعاء لإسرائيل، والعمل ليس من مهماتهم، وقد تقوم به زوجاتهم اللواتي ينظر إليهن كمخلوق قاصر. نمط حياة غرائبي، في غيتوات معزولة، تتسع وتتمدد، رغم أن تمركزها الأساس كان في القدس، إلا أن الظاهرة تتفاقم. وتعول الحكومة، التي تدفع لهم أجوراً دائمة، مع أنها تعاني من أزمة اقتصادية، ونقص في عديد المقاتلين، على أن خروجهم من البلاد مستعصٍ، لأنهم سيضطرون للعمل أينما توجهوا، وهم غير مؤهلين لفعل أي شيء بسبب مدارسهم، التي لم تعلمهم من المهارات سوى قراءة الكتب الدينية.

بلا تلفاز أو صحف وتقنين في استخدام الهاتف، ولا رخصة سياقة إلا بإذن من الحاخام، وشروط على الملابس من الجوارب إلى غطاء الرأس. حياة شكلاً ومضموناً شبيهة بما عاشه أجدادهم في القرن الثامن عشر، حتى الأخبار يعرفونها من الإعلانات التي تعلق على حوائط أحيائهم المغلقة عليهم. هؤلاء تم تسليحهم، ويهددون باستخدام العنف إن شعروا بالضغط لتغيير أسلوب حياتهم. هم دولة داخل الدولة. فالدولة أقل أهمية من التوراة، في رأيهم، لهذا يبدو ملفهم متفجراً. فإن تم الاصطدام معهم، دخلت إسرائيل في حرب، داخلية، وإن أكملوا سيطرتهم غرقوا في نزاع عنيف مع الداخل، وخضعت دولتهم لطلاق مع الخارج.

يوم تتوقف الحرب، سيكون بانتظار إسرائيل استحقاقات مصيرية، لا تقل أهمية عن استحقاقات الشعب الفلسطيني الذي تعرض لهزة أكبر حتماً من نكبة 1948. لكن الفلسطينيين لم يعد لديهم ما يخسرونه، وقد باتوا في العراء، وضاع الولد والبيت والأمل. أما إسرائيل فلديها كل شيء: التفوق العسكري، والحلفاء الأقوياء، ونصف يهود العالم على أرضها، والاستثمارات الكبرى، والتكنولوجيا المتطورة، والاقتصاد الذي كان ينمو بسرعة. كل هذا يتزعزع ويتصدع، وبدأ بالفعل بالتراجع.

سيكون على إسرائيل أن تحاكم من تسببوا في كارثتها في 7 أكتوبر، وما يقوله هراري في هذا الشأن إن الجيش والمخابرات، والشين بيت، حذروا نتنياهو وجماعته، سراً وعلناً، منذ أشهر، من أن إسرائيل في خطر رهيب، وأن عليهم أن يحولوا انتباههم، من محاولة تدمير المؤسسات الدستورية، إلى التركيز على الخطر الخارجي المتمثل في «حماس»، و«حزب الله» وإيران. لم يصغ أحد، لأن الفكرة الراسخة في أذهانهم، هي أن كل هؤلاء الخبراء العسكريين، وقائد الجيش معهم، ورئيس الشاباك، هم جزء من مؤامرة الدولة العميقة ضدهم. ظنوا أن التحذيرات، هي جزء من اللعبة الداخلية، وأن الهدف إجبارهم على وقف الإصلاح القضائي. لهذا عاشت إسرائيل السابع من أكتوبر وكأنها في غيبوبة، ولا تزال التبعات مستمرة.