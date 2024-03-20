للمرة السادسة منذ 7 أكتوبر الماضي، يزور وزير الخارجية الأمريكي المنطقة، من أجل البحث عن حلول للصراع الدموي في غزة.

غير بلينكن كانت هناك قائمة ممتدة من المسؤولين الأمريكيين، بدأت بالرئيس بايدن شخصياً، ثم وزير الدفاع، ثم كبير مستشاري الأمن القومي للبيت الأبيض، ثم رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية، جميعهم فشلوا في إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتوقف عن حرب الإبادة ضد المدنيين، وإيقاف إطلاق النار، من أجل بدء التفاوض على تسوية سياسية، وترتيبات أمنية تمنع المنطقة من الانزلاق نحو حرب إقليمية مدمرة.

وتقوم فلسفة الدور الأمريكي في المنطقة، على محاولة تحجيم جنون الطرفين في لعبة الصراع، وهما: إسرائيل وإيران.

محاولة السيطرة على إسرائيل وجنونها، يتم عبر برنامج المساعدات، وجسر العطاء المسموح به بلا قيود من واشنطن لتل أبيب.

أما تحجيم رد الفعل الإيراني، يتم بالوعد الأمريكي الذي أعطته إدارة بايدن منذ عام، في المفاوضات السرية في مدينة مسقط، بالإفراج عن بعض الأموال، وغض البصر عن النقاط الفنية الخاصة ببرنامج العقوبات التجارية والمالية المفروض على إيران، تمهيداً لإنجاز اتفاق نووي شامل معها، عقب فوز إدارة بايدن بالانتخابات الرئاسية المقبلة، في نوفمبر المقبل.

وهكذا أثبتت الأحداث أن إدارة بايدن فشلت في «السيطرة» على طرفي الصراع في المنطقة، وما زالت الأحداث تتعقد، وتدخل في مرحلة الانزلاق الخطر نحو حرب إقليمية شاملة.

ها هو الحوثي يطلق صواريخه الإيرانية في البحر الأحمر، ويؤثر في خفض حركة الملاحة التجارية فيه إلى النصف.

وها هي إسرائيل تستمر في توسيع نطاق عملياتها في الجنوب اللبناني وسوريا والضفة الغربية المحتلة، وتهدد بعملية برية في جنوب رفح.

الرسائل التي وصلت إلى واشنطن مؤخراً، إلى بلينكن تحديداً، كانت صريحة وواضحة إلى درجة مؤلمة، فهي كانت تقول: «لو جئت هذه المرة بنفس الأسلوب، ونفس السياسات اللينة تجاه جنون إسرائيل وحماقات إيران، فالأفضل لك أن توفر فاتورة نفقات رحلتك، في ظل ارتفاع نفقات النفط المتوقعة لذلك «تحرق وقود طائرتك بلا عائد»».

أحد علامات الفشل لجهود بلينكن، هي ذلك الاجتماع الذي تم في بيروت منذ يومين، بين «حزب الله» و«الحوثي» و«حماس»، وبعض فصائل ما يعرف بالممانعة في المنطقة، للتنسيق مع إيران في الجولة المقبلة من تصعيد العمليات ضد العمليات الإسرائيلية.