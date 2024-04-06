هل حينما ينجح جيش الاحتلال والعدوان الإسرائيلي في تدمير قطاع غزة وتحويله إلى مكان غير قابل للحياة، لكنه في نفس الوقت لا يتمكن من القضاء على حركة حماس أو بعض قادتها، هل في هذه الحالة تكون حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد نجحت أم فشلت؟.

ليس عندي إجابة قاطعة لهذا السؤال، لكن أطرحه للنقاش العام على المستوى الفلسطيني والعربي، حتى نصل إلى إجابة موضوعية له، بدلاً من الغرق في حالة من اليأس والإحباط أو حالة من أوهام النصر المزيف.

السؤال الثاني المهم والمرتبط بهذا السؤال: هل بنيامين نتانياهو وحكومته ومجلس حربه، حينما وضع أهدافاً كثيرة عليا للعدوان، هل كان واهماً وحالماً، أم أنه كان يقصد تحقيق أهداف قومية أخرى كثيرة من وراء رفع مستوى التوقعات والأهداف؟!.

للأسف بعض العرب ما يزال يكرر ويعتقد أو يتوهم أن نتانياهو مستمر في العدوان فقط حتى يهرب من الاستقالة أو السجن، ويضيفون إنه يراهن على تمديد الحرب حتى يظل في منصبه.

سوف نفترض أن ذلك صحيح، والسؤال ما شأننا كعرب إذا استقال نتانياهو أو حتى دخل السجن وحصل على أقصى عقوبة ممكنة؟!.

المفروض أن ما يشغلنا كعرب هو مصير غزة وأهلها وليس مصير نتانياهو.

سؤالي بمزيد من التفاصيل والتوضيح هو: هل حينما يواصل نتانياهو وجيشه ومتطرفوه تدمير غزة ودفع الفلسطينيين دفعاً تجاه الخروج القسري أو الطوعي من القطاع، لكنه في نفس الوقت لم يتمكن من تحرير الأسرى الإسرائيليين أو إسقاط حكومة وحكم حماس من القطاع، يكون قد نجح أم فشل؟!.

ويتفرع من هذا السؤال سؤال آخر ينبغي أن نفكر فيه بجدية كعرب وهو: هل ما يشغلنا أكثر أن يظل قطاع غزة عامراً ببيوته ومنشآته بأهله وشبابه وأطفاله ومبانيه ومنشآته وطرقه أم أن يستمر حكم حماس أو حتى يهتز؟!.

لكن الغرض من سؤالي هو أن نتانياهو يكون قد نجح بمهارة إذا تمكن من إكمال تدمير قطاع غزة، وإحالته إلى مكان غير قابل للحياة، حتى لو استمر حكم حماس شكلاً ومعها كل الفصائل الأخرى، وحتى إذا لم يتمكن نتانياهو من تحرير الأسرى الموجودين في غزة.

سيسأل البعض ويقول: ولماذا هو سيكون ناجحاً رغم أنه لن يحرر الأسرى ولن يقضي على حركة حماس أو كبار قادتها؟!.

الإجابة ببساطة لأن الإسرائيليين سينسون بعد فترة قليلة مقتل بقية الأسرى، لكن الذي سيتحقق على الأرض هو تدمير غزة دماراً لن يجعلها صالحة للحياة، بل لن تجد حركة حماس ما تحكمه إذا نجحت إسرائيل لا قدر الله في مخططها.

ومن يتابع الجدل في الداخل الإسرائيلي سيدرك أن نتانياهو ومتطرفيه لا ينشغلون كثيراً بالأسرى إلا من زاوية العلاقات العامة ومحاولة تخدير أهالي الأسرى بالكلمات والعبارات الرنانة، لكنها لا تعني شيئاً، وقد صار واضحاً أيضاً أن هذه الحكومة والجيش الإسرائيلي يطبقون فعلياً على أرض الواقع «مبدأ هانيبال» الذي يقضي بأنه لا ينبغي أن تتأثر عمليات الجيش بالأسرى الإسرائيليين لدى الطرف الآخر.

ظني أيضاً أنه لا ينبغي على الفلسطينيين والعرب التمترس خلف عبارات ومصطلحات ثبت يقيناً أنها خادعة مثل القول إن العدو حتى لو احتل الأرض فقد فشل لأنه لم يقضِ على الزعيم أو الإرادة الشعبية. الحكم الحقيقي على أي معركة هو نتائجها الفعلية على أرض الواقع وليس العبارات الإنشائية حتى لو كانت الأخيرة مهمة لرفع الروح المعنوية.

أقول كل ما سبق وقد كتبت كثيراً إن الفلسطينيين سينتصرون في المعركة النهائية لأنهم أصحاب حق، طالما التزموا بالشروط الموضوعية للانتصار وأولها التوحد والاتفاق على رؤية واضحة وعملية قابلة للتطبيق. لكن لا يعني ذلك بأي حال من الأحوال الغرق في الأوهام والتركيز على الفرعيات بدلاً من القراءة الهادئة والمتزنة والموضوعية للمعركة والعدو ومن يسانده ويدعمه، ومن موازين القوى المختلفة لهذه المعركة.

مرة أخرى نعم لكل ما يرفع الروح المعنوية للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، لكن حذار من الغرق في الأوهام.