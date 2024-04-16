عدة أسابيع بعد استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق جعلت المنطقة في حالة ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع، وكيف سيكون الرد الإيراني المرتقب الذي كان زخمه أشد من صوت (الكم صاروخ ومسيرة) التي أطلقت على إسرائيل فجر الرابع عشر من أبريل وبعد أن أخطأت كل أهدافها في العمق الإسرائيلي وخلّفت 31 حالة «هلع»، حسب المصادر الإسرائيلية!.

على الرغم من أن الأهداف الظاهرة للهجوم الإيراني هي تعزيز هيبتها كقوة إقليمية وحفظ ماء الوجه وتعمد التصعيد الذي يجر إلى تفاهمات سياسية مستقبلاً، إلا أن التوسع في تفاصيل الرشقة الصاروخية التي انطلقت من إيران باتجاه إسرائيل هو ضرب من استهلاك الحروف كما هو الحال على أرض الواقع في حرب الاستهلاك الإعلامي والتصريحات المتبادلة لحالة فريدة من الحروب المنظمة، نعم حروب منظمة يدركها الكثير من المراقبين للحراك السياسي والتصاريح الرنانة في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص في الحالة الإسرائيلية الإيرانية التي تديرها وتخرجها الولايات المتحدة بدعم بريطاني وفرنسي، وللتأكد من الرد الإيراني حول أي استهداف إسرائيليٍ كان أو أمريكي فلنعد إلى ما بعد 3 يناير 2020م؛ وهو تاريخ استهداف أحد أهم رجالات إيران (قاسم سليماني) والمفاجأة التي فجرها الرئيس الأمريكي السابق ترمب بعد ثلاث سنوات من الحادثة؛ التي أوضح فيها التنسيق الأمريكي - الإيراني الدقيق لعملية الرد على مقتل سليماني بالهجوم على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، وقد قال ترمب حرفياً: «قال لنا الإيرانيون: ليس لدينا خيار آخر وعلينا أن نضربكم، لأننا نحترم أنفسنا، ولأننا نتفهم ذلك فقد ضربناهم وعليهم أن يفعلوا شيئاً، وطلبوا الرد بإطلاق 18 صاروخاً على إحدى قواعدنا وقالوا لنا ألا نقلق فلن يصل أي منها إلى القاعدة، وقد كانت ليلة مثيرة والكل متوتر وكنت الوحيد الذي لم يكن متوتراً لأنني أعرف ماذا سيحدث!». سليماني بالنسبة لإيران رجل بحجم دولة، وقائد لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وداهية سياسي يحرك ميليشيات توزعت في المنطقة العربية وتمارس الإرهاب والتخريب وتحقق أهدافها بحروب الوكالة المدمرة، ولأن سليماني -بلا شك- لا يوازي في قيمته الكبيرة قنصلية أو سفارة أو أي كيان آخر، فهل نتوقع رداً إيرانياً على تفجير القنصلية في دمشق بتكتيك يفوق أو يخالف الرد على مقتل سليماني؟

المهم في المسألة الإيرانية - الإسرايلية هو النتيجة والهدف إلى ما بعد هذا الاستعراض الذي -لا شك- يجر خلفه الكثير من التواترات الجيوسياسية ودوامة من العنف والقلاقل، والأمر الآخر هو ألا تطغى القضية الفلسطينية وأحداث غزة شعبياً على المشهد الحالي لأن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني برمته خارج هذه الحسابات المتشابكة، فنحن نمر بسلسلة من الأحداث السياسية المترابطة بما فيها هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي والهجوم المضاد الذي خلَّف أكثر من 33 ألف قتيل فلسطيني!