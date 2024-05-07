التأجيل.... ماذا تعرفون عنه وما أبرز حيثياته التي أُقرت دون موافقة الأهلي...!!

يوم واحد كان كفيلاً بحل المشكلة إن كانت هناك مشكلة...!!

تم تأجيل المباراة إلى أمس الأول وأصدر الأهلي بياناً يؤكد فيه بأنه طرف مهم وأساسي وأصيل في المباراة، وكان يفترض استشارته بدلاً من قرار يتخذ بطريقة أخلّت بعدالة المنافسة....!!

النصر والاتحاد دعما بيان الأهلي بتشكيل مثلثٍ رفضا فيه التأجيل ولكلٍّ منهم مبرراته.....!!!

أُجّلت المباراة وكسب الهلال الأهلي، ولا مشكلة في المكسب والخسارة بل المشكلة في كيف كسب الهلال وخسر الأهلي...!؟

الشجاع سمير عثمان قال الحقيقة الدامغة وترك للبرجماتيين الملعب ليواصلوا سقوطهم فيه أمام رأي عام لا يرحم....!!!

هدف غير شرعي تمت شرعنته، ولا غرابة في ذلك ففي الذاكرة مثله كثير والمستفيد (واحد)......!!

مالكوم الذي سجل الهدف الثاني هو نفسه الذي أساء لجمهور الاتحاد بحركة غير أخلاقيه أرجت الانضباط عقوبته حتى يشتكي الاتحاد......!!!

فهل مثل الصورة الخادشة بحاجة إلى شكوى لاتخاذ قرار بحق فاعلها....!!!

عموماً إذا صحت الأقاويل أن الاتحاد أجّل الشكوى لكي يشارك مالكوم أمام الأهلي فهذه فيها إهانة من إدارة الاتحاد للجمهور الاتحادي الذي أساء له مالكوم......!!!

مثل هذا التشريع الهش يجب تصحيحه بعقوبات صارمة تتخذ من لجنة الانضباط مباشرة دون الرجوع إلى شكوى نادٍ، فها هو الاتحاد الذي تنتظر شكواه لجنة الانضباط أجّل الشكوى وفي هذا لعبة مصالح الجمهور الذي أسيء له أنبل منها.....!!!

مثل هذه التجاوزات يفترض أن يوضع لها حد بعقوبات من جنس العمل....!!

أما ترك باب الإساءات مفتوحاً على مصراعيه وربط العقوبة بشكوى النادي، ففي هذا الأمر تسطيح قوانين، العقوبات بريئة منه...!

أخيراً.. سؤال للعبقري ما تياس: ماذا كنت تريد من تغييرات الثواني الأخيرة من المباراة..؟؟

بصراحة عمل عبقري لا يقدم عليه إلا أنت.....!!