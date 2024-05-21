تترقب أسواق النفط قرار الأوبك + في 1 يونيو، إذا ما قررت تمديد الخفض الطوعي حتى نهاية الربع الثالث على الأقل، والذي سيدعم ارتفاع أسعار النفط وقد يتجاوز سعر برنت 90 دولارًا. أما في الوقت الحالي، تتحرك أسعار النفط في نطاق عرضي، عند 83 دولارًا لبرنت و79 دولارًا لغرب تكساس، رغم التزام أوبك+ بخفض الإنتاج والذي انخفض بمقدار 246 ألف برميل يوميًا في أبريل الماضي.

ومازالت المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين بالعالم، داعمة لأسعار النفط، ونحن على مشارف موسم الصيف الذي تخلله العطل وتنشط فيه حركة النقل، والذي يدعم الطلب على البنزين.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع سعر برنت بـ 1.4 % إلى 83.98 دولارًا، وغرب تكساس بـ 2.3 % إلى 80.06 دولارًا‬، وبذلك يحقق برنت أول مكاسب أسبوعية منذ منتصف أبريل، مع تراجع مخزونات النفط‬ الأميركية بنحو 2.5 مليون برميل ومخزونات البنزين بـ 200 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 10 مايو. كما دعم ذلك، نمو مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر أبريل بـ 0.3 % مقارنة بشهر مارس، مما أثار التفاؤل اتجاه خفض الفدرالي لأسعار الفائدة، ونمو مؤشر الإنتاج الصناعي الصيني بـ 6.7 % على أساس سنوي في أبريل، واللذان جاءا بشكل أفضل من المتوقع لشهر أبريل.

كمان نمت مبيعات التجزئة الصينية بـ 2.3 %، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بـ 0.3 % على أساس سنوي في أبريل، مما عزز الآمال في استمرار انتعاش الطلب والنمو الاقتصادي، بعد الدعم النقدي الكبير من بكين، على الرغم من التحديات الملحوظة في قطاع العقارات. وقد تراجعت واردات النفط الصينية في أبريل، مقارنة بالشهر السابق بشكل طفيف، ومعدلات معالجة الخام بنحو 4 % على أساس سنوي إلى 14.36 مليون برميل يوميًا في أبريل، بسبب بدء موسم الصيانة في المصافي.

وأوضحت وكالة الطاقة الدولية، أن أسواق النفط العالمية تواجه عجزاً في الإمدادات خلال الربع الجاري، ويرجع ذلك جزئياً إلى الخفض الطوعي لأوبك+، بقيادة السعودية. وخفضت تقديراتها لنمو الإمدادات من خارج أوبك+ بـ 0.2 مليون برميل يوميًا إلى 1.4 مليون برميل يوميًا لعام 2024. كما خفضت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط بـ 140 ألف برميل يوميًا إلى 1.1 مليون برميل يوميًا، لضعف الطلب على الديزل في الربع الأول. بينما أبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024، عند 2.2 مليون برميل يوميًا، وفقاً لتقرير 14 مايو. كما توقعت نمو معروض النفط من خارج أوبك+ بـ 1.2 مليون برميل يوميًا، وأن تقود الصين والشرق الأوسط نمو الطلب على النفط في صيف 2024.