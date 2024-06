البعض عندما يبلغ سن التقاعد، ينتابه شعور محمل بالقلق، والانعزال، ويغمره شعور بأنه لم تعد له فائدة. وبطبيعة الحال، هذه نظرة سلبية وقاسية، بينما هذه المرحلة هي فرص حياتية جديدة، فرصة للنمو والتطور والاكتشاف والانطلاق.

صحيح أن ترك العمل المهني الذي تعودنا عليه طوال سنوات من الزمن مؤثر، لأنه تحول وتغير جسيم، ولم تتم تجربته من قبل، ويحدث فراغاً طويلاً لم نتعود عليه، لكن الحقيقة أن هذا الفراغ بمثابة الفرصة الثمينة، للبحث عن اهتمامات جديدة، وبناء شبكة من العلاقات الاجتماعية، أو تقوية العلاقات القديمة التي أصيبت بالوهن بسبب الانشغال اليومي.

القضية الرئيسية في سن التقاعد هي ما يوفره من وقت طويل دون أي فعالية، ودون إنتاج، ودون الشعور بالإنجاز. والتغلب على هذه الحالة بسيط جداً، ويتمثل في التفاعل مع الأنشطة الاجتماعية، وممارسة الرياضة، والسفر، وتعلم مهارات جديدة، أو نحوها من المعارف. من المهم عدم الاستسلام والتوقف عن الحركة والعمل وزيادة المعرفة، والتفاعل مع المجتمع. لماذا؟ لأنه ثبت من الملاحظة، وثبت علمياً، وعلى نطاق واسع، أن التفاعل والنشاط فيهما السلامة والصحة النفسية والجسدية للمتقاعد، من تلك الدراسات والبحوث، دراسة نشرت في مجلة «The Gerontologist» عام 2019 وجدت أن المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والتعليمية للمتقاعدين كانت مرتبطة بتحسن في الصحة العقلية والوظائف المعرفية. وبحث تم نشره في مجلة «The Journal of Gerontology» عام 2021 «أظهر أن ممارسة الرياضة بانتظام لدى كبار السن، قللت من أخطار الإصابة بالخرف والاكتئاب». وهناك دراسة نشرت في مجلة: «Archives of Gerontology and Geriatrics» عام 2018 «وجدت أن تعلم مهارات جديدة مثل اللغات، أو الموسيقى له تأثير إيجابي في الوظائف المعرفية لدى المتقاعدين». أيضاً بحث آخر نشر في مجلة: «The Journal of Aging and Physical Activity» عام 2020 «أظهر أن المشاركة في الأنشطة التطوعية لدى كبار السن حسنت من مستوى نشاطهم البدني والاجتماعي».

دراسة نشرت على موقع أكاديمية أكسفورد: «The Gerontologist» عام 2021 «أكدت أهمية السفر والاستكشاف في تحسين الصحة النفسية وجودة الحياة لدى المتقاعدين».

التقاعد ليس نهاية الطريق، بل هو حياة جديدة، ومرحلة مناسبة للانطلاق والمغامرة، في ظل خبرات حياتية غزيرة، هو عمر للاكتشاف والنشاط الحر.

www.shaimaalmarzooqi.com