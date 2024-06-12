الدول تُختبر قوتها في إدارة ‫الأزمات‬، و‫المملكة العربية السعودية‬ بخبرتها الطويلة الممتدة في مواسم ‫الحج‬ والعمرة والتي لا تُضاهيها في ذلك أي دولة في العالم، وأحداث عظمى كانت تجارب المملكة فيها في إدارة الحج والحشود نموذجاً عالمياً رائداً يُحتذى ويُدرّس، فضلاً عن ذلك ‬الاستراتيجيات التي وضعتها المملكة وساهمت في نجاح مواسم الحج، وكذلك جاهزيتها التامة لإدارة الأزمات غير المتوقعة - لا قدّر الله - وأكبر دليل ريادتها العالمية وإدارتها لأزمة كورونا التي اجتاحت العالم ولم تتوقف فيها هذه الفريضة بل وتمت بكل نجاح واقتدار. هذه الريادة ‫السعودية‬ التي تُغيظ البعض في كل عام، وقد اعتدنا على هجومهم الإعلامي ومحاولاتهم البائسة، تارة بتسييس الحج والمطالبة بتدويله، وتارة بتحريض الناس على رفع الشعارات السياسية والعنصرية والمذهبية البغيضة وتارة أخرى التشكيك في أمان الحج ومحاولاتهم المكشوفة لمنع الناس وتخويفهم من قصد بيت الله الحرام، واستخدام الأدوات الصحفية والإعلامية الرخيصة لتنفيذ أجندتهم السياسية والمكشوفة تماماً.

من المؤسف أن يبلغ العداء بالمملكة حاضنة وخادمة الحرمين الشريفين من خلال هذه الشعيرة المقدسة وأمن الحجيج، وكون البلد الحرام في الشهر الحرام هو في حالةٍ قدسيةٍ على المستويين الديني والمدني، في الشريعة، وفي النظام، ولا يمكن لأحد أن يزايد على رعاية وخدمة السعودية للحرمين الشريفين على مرّ العهود وأمنهما وأمانهما، هذا الشرف الذي تحظى به المملكة وهي التي تحتضن سنوياً الملايين بين حاج ومعتمر في مساحة محدودة، وقادرة على تنظيم وإدارة الملايين من الحشود بكل هدوء وأمن وأمان ونجاح.

المختصون بإدارة الأزمات وإدارة الكوارث يؤكدون أن إدارة مواسم الحج والعمرة هي أصعب مهنة أمنية في العالم، تخيل كيف يجتمع في بقعة صغيرة ملايين البشر في الحج ما بين حجاج وقائمين على خدمة أولئك الحجاج، ومع ذلك يتجدد للمملكة موعد في كل عام بنجاح موسم الحج بامتياز واقتدار لا يُضاهى، كان التحدي الإداري والأمني في حد ذاته الذي يصاحب مواسم الحج ليس سهلاً ولا تواجهه أي دولةٍ في العالم!

فالبقع الصغيرة التي يجتمع فيها الملايين ليس من السهل أبداً أن تضبط أمنياً وتُشعر كل من فيها بالأمن ليمارسوا شعائرهم ومناسكهم بطمأنينة وسكينة هذا أمر ليس بالسهل أبداً فضلاً عن الاقتدار والتحدي التنظيمي الصحي في زمن أزمة كورونا حتى وإن قلّت وقُلّصت أعداد الحجاج ولا تقدر عليه أي دولة في العالم!

لا تزال عالقة في ذهني تلك الدهشة إبّان دراستي الجامعية وفي معرض تناولنا لمقرر إدارة الأزمات والتي كان ينقلها لنا الأستاذ الجامعي من حيث إنه لا توجد حتى الآن في العالم تجربة لأي دولة تحاكي تجربة المملكة في إدارة موسم الحج، حيث تعد أنموذجاً متفرداً تطلبه عدد من جامعات دول العالم لتدرسه لطلبتها!

نتفّهم جيداً لمَ حين تحقّق وتحصد المملكة النجاحات المتوالية تنموياً سبب غيظ البعض؛ ولكن العجب حينما تُؤمّن المملكة أمنها القومي والوطني نقف ملياً نتأمل في حال أولئك الذين كانوا ولا يزالون يقللون من هذه القيمة العظيمة والحجر الأساس لأي تنمية لأي دولة في العالم، فدون الأمن لن يتحقق الاستقرار، ودون استقرار لا يمكن أن تتحقق تنمية، ولهذا نجد مبرراً منطقياً وفق هذه المعادلة لمَ تشعر تلك الأصوات والأدوات بالقهر بدليل ضيقها وسخريتها من استشعار المواطن والشعب السعودي لهذه القيمة وأولويتها عنده كما تعكسها بعض العبارات المتداولة - كـ"الله يأمنّا في وطننا"، "والحمد لله على نعمة الأمن والأمان"، "على لسان كبار السن والتي توارثوها من أجدادهم ويغرسون معانيها وينقلها عنهم أبناؤهم وأحفادهم في توارث للولاء والوفاء عجيب من أفراد هذا الشعب لقيادته!

تعيش المملكة هذه الفترة ومعها أكثر من مليار مسلم أيام عشر ذي الحجة المباركة وتستعد لاستقبال موسم جديد من مواسم الحج ويوم العيد الأكبر؛ ولا يمكن أن يكون البلد في هذه الأيام إلا آمناً كما هي صفته في العموم وعُهِد عن المملكة أنّ جميع إمكاناتها وقواها الأمنية مسخرة لخدمة بيتي الله الحرام وقاصديهما، وكيف تعمل على مدى أحد عشر شهراً من أجل هذه الأيام التي يأتي بها الحجاج لآداء مناسكهم.

وفيما شدّد الفريق محمد البسامي، مدير الأمن العام في السعودية رئيس اللجنة الأمنية للحج، على أن أمن الوطن والحج والحجاج خط أحمر، مؤكداً أن قوات أمن الحج ستقف بحزم ضد كل ما يمس بالأمن أو النظام ومنع جميع الأعمال المؤثرة في أمن وسلامة ضيوف الرحمن، منوهاً بأن أمن وسلامة ضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم في مختلف المشاعر المقدسة يمثلان أولوية لقوات أمن الحج حتى مغادرتهم إلى بلدانهم بسلام آمنين.

إنّ الشعائر هي ملك لجميع المسلمين؛ تدرك المملكة وتؤدي واجبها في ذلك بكل اقتدار وتفرّد، وليست ضمن إطارٍ وإغاظات سياسية، ولكن المشكلة في بعض الأيديولوجيات التي تسيّس كل شيء، أو المنضوين وراء الرايات السياسية المتخفية ممن يحاولون استغلال أي حدث أو موقف وإن تماس مع أمن الوطن ذاته الذي يسكنونه وينعمون به أو أقدس بقاع الأرض ومحاولة التشكيك البائسة والمكشوفة في قدرات المملكة وإمكاناتها، كل ذلك ضمن محاولة استثارة الرأي العام وإدارة عاطفية محاولين البلبلة والتحريض والظفر ولو بثغرةٍ تخدم أجندتهم السياسية، غير أن هذا الأسلوب بات قديماً ومكشوفاً ولا يجدي.

طاب لكم الأمن والأمان وتقبل الله مناسككم وكل عام وأنتم بخير.