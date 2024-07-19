لماذا فازت بالانتخابات أحزاب اليسار في بريطانيا وفرنسا وخسر خصومها خسارة فادحة رغم أن خصوم اليسار استعملوا الورقة التي لا تزال رابحة في بلدان أخرى وهي ورقة الكراهية والعصبيات العنصرية الديماغوجية/‏الشعبوية؟ السبب هو تطور وعي الناخبين الذي جعلهم يركزون على القضايا الجوهرية التي تؤثر على معيشتهم بدل الانسياق وراء أجندات العصبيات والكراهية الشعبوية، وهذا درس للناخبين في كل العالم حيث ما زال الناخبون في بلدان أخرى ينساقون وراء أجندات العصبيات العنصرية الشعبوية ويختارون مرشحين أثبت سجلهم الواقعي أنهم لم يجعلوا حياة الناس أفضل ويتم انتخابهم فقط لأنهم يرفعون شعارات تغذي العصبيات العنصرية الشعبوية كما هو الحال في الهند التي تعاني من سيطرة حزب شعبوي يتبنى حركة جعل الهند هندوسية بالكامل «Hindutva» وبسببها تعاني الأقليات وبخاصة المسلمين من الاضطهاد وهجمات يومية بسبب التحريض العلني الرسمي لزعماء وأنصار هذا الحزب الحاكم، مع أنه لم يتحسّن مستوى معيشة المواطنين الهندوس في ظل حكم هذا الحزب، وكان أداؤه كارثياً بخاصة في فترة بداية وباء كورونا، وشهدت الهند نكوصاً في كل مؤشرات التنمية وعزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في الهند بسبب عدم الاستقرار الأمني الناتج عن ممارسات التيار الشعبوي الهندوسي الحاكم، بعد أن كانت الهند من أكثر الوجهات جذباً للمستثمرين الأجانب، وهذا هو الفارق بين الناخبين الذين يحركهم الوعي وبين الناخبين الذين يحركهم اللاوعي أي غرائز العصبيات، فالآلية الديمقراطية بحد ذاتها لا تضمن وصول الأفضل للحكم فبعض أسوأ الحكام بالتاريخ وصلوا لمناصبهم عبر الانتخابات مثل هتلر إنما وعي الناخبين هو الذي يضمن وصول الأفضل للحكم، والإعلام هو أهم مؤثر على نوعية وعي الناخبين؛ فالإعلام قد يكون سلطة رابعة ناقدة للسلطات الأخرى تخاطب وعي الناس الأعلى وتدفعهم لاتخاذ قرارات واعية أو يكون وسيلة دعاية موجهة أقرب لغسيل الدماغ تخاطب اللاوعي وغرائز الناس الدنيا كالعصبيات وتسيّرهم لانتخاب من ثبت فشله في تحسين نوعية حياتهم فقط لأنه يرفع راية العصبيات وكراهية الآخر، ومواقع التواصل الاجتماعي التي صنعت كل الفارق لدى الجمهور الغربي في قضية بعيدة عنهم كل البعد مثل القضية الفلسطينية لأنها جعلتهم يستقون الحقائق من أهلها مباشرة بدون فلاتر الإعلام العام المنحاز لإسرائيل ما زال دورها ضعيفاً في المجتمعات النامية كالهند، ولذا يبقى الإعلام العام هو المؤثر الأكبر في توجيه الرأي العام، والعالم على موعد مع الانتخابات الأمريكية التي فيها أيضاً اختيار بين التيار الشعبوي اليميني وبين اليسار، ومما يضعف من فرص اليسار أي الحزب الديمقراطي أن مرشحه الرئيس بايدن هو مرشح ثبت ضعف أدائه العام والخاص، أي سياساته العامة ضعيفة بخاصة ملف الهجرة غير الشرعية، وأداؤه الشخصي يظهر أثر تقدمه في العمر، فهو يبلغ من العمر 81 سنة، ويعتبر الرئيس الأكبر سناً، ولذا من سينتخبه غالباً ليس حباً فيه ولا للاعتقاد بأنه الأفضل إنما سينتخبه تخوفاً من فوز خصمه المدعوم بالتيار الشعبوي اليميني الذي وصل خطره إلى درجة التهديد بحرب أهلية واقتحام أنصاره الغوغاء للكونجرس، واقترف أنصاره عدة عمليات إرهابية بدافع الكراهية، فالتيار الشعبوي هو دائماً تيار خطر لأنه قائم على تحفيز العصبيات العدوانية وإرادة فرضها، وبالنسبة للقضية الفلسطينية فلا فارق يذكر بين مواقف المرشحين في أمريكا لأن نفوذ اللوبي الصهيوني يشمل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما ينتظر من الفائزين بالانتخابات في فرنسا وبريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية عاجلاً أم آجلاً حسب وعود سابقة لهم بذلك، بينما خصومهم من اليمين متطرفون ومتعصبون في تأييد ودعم إسرائيل وكل جرائمها في حق الفلسطينيين.