‏نعم لماذا محمد بن سلمان الأول على مستوى الشرق الأوسط.. سؤال مستحق وإجابة نماري بها.

‏إن وجود شاب ذي إرادة قوية وعزيمة صادقة ورؤية واعدة جعلت محمد بن سلمان قائداً قوياً في الشرق الأوسط يأتي من عدة عناصر.

القيادة_الشابة: وهذه تؤكده الديناميكية؛ حيث يُعتبر محمد بن سلمان قائداً شاباً، يتمتع بحماس وحسم في تحقيق الأهداف وتغيير الأوضاع، وصناعة الخطط وتحقيقها.

‏الإصلاحات_الاقتصادية_والاجتماعية: فقد قاد سموه جهوداً لتحويل الاقتصاد السعودي من اعتماده على النفط إلى اقتصاد متنوع، وقام بإجراءات اجتماعية وإصلاحية جذرية.

‏السياسة_الخارجية_النشطة: حيث لعب دوراً رئيسياً في تعزيز دور السعودية على الساحة الإقليمية والدولية، وتوجيه السياسات الخارجية بشكل أكثر حزماً.

‏التحالفات_الإستراتيجية: قام ببناء التحالفات والشراكات مع القوى الإقليمية والدولية الكبرى، وهذا يعزز موقعه ونفوذه.

‏التطلع_للمستقبل: حيث يظهر تركيزه على الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والتعليم كعوامل رئيسية لبناء مستقبل مزدهر للمملكة.

مُلهم_الشباب: حيث يتمتع الأمير محمد بكاريزما طاغية بين الشباب السعودي والوطن العربي وخاصة بين الشباب، الذين يرون فيه قائداً مُلهماً قادراً على تحقيق التغيير والإصلاح، وتلبية طموح الشباب.

‏هذه العوامل وغيرها الكثير تجعله قائداً بارزاً في المنطقة بمركزية مهمة في صياغة المستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمملكة العربية السعودية والمنطقة بأسرها.

مشاعر التقطتها من حساب الدكتور تركي الرجعان في موقع (إكس)، ومن فرط إعجابي به اخترت أن أقدمه لكم لنحتفي سوياً بشاب سعودي روض المستحيل وأسس لسعودية جديدة هي اليوم حديث العالم...

في الرياضة يا تركي التي أكتب لها وأعيش معها نقلنا الشاب محمد بن سلمان إلى ما يتجاوز المستحيل ويحاكي واقع السعودية فيه ستنظم كأس العالم في نسخة غير مسبوقة....

وأزيد على ما قلت أقول تجمع بين الإبهار والإعجاب والزهو!

خليجيون وعرب وغيرهم حينما نلتقي بهم في ندوات وبرامج لا يترددون في القول يا حظكم بمحمد بن سلمان.

مبروك لنا أنت يا سيدي.