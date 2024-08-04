بين الناس من يجد متعتَه في الخوف. هل أنت مستعدّ لأن تدفع 20 دولاراً مقابل نصف ساعة من الرعب؟ هذا ما يقترحه عليك «فندق دراكولا» الجديد في باريس. تدخل ويعطونك عوينات بعدسات مُجسمّة ثلاثية الأبعاد. تتجوّل في صالات مساحتها 600 متر مربع وقلبك يضرب مثل طبل. كلما تقدّمت خطوة زادت الجرعة. طعنات ودماء ومسوخ وجثث وسحرة وصرخات مفاجئة وأرض تخسف بك دون سابق إنذار.

وهناك طبعاً السيد دراكولا، مصّاص الدماء الشهير الذي سحرت أسطورته المؤلفين ومنتجي السينما على مدى العصور. ينشب أنيابه في عنق ضحيته ولا يتركها إلا بعد أن يشفط الدم من جسدها. يشعر الزائر بالناب في رقبته!

لم يكن دراكولا سوى شخصية روائية من القرن التاسع عشر، لمعت في رأس الكاتب الآيرلندي برام ستوكر، استوحى ملامحها من الكونت الروماني الجلف فلاد الثالث. كان يُلقّب بالمخوزِق، بكسر الزاي. الخازوق عقابه الموحّد لمن يقع بين يديه من الأعداء.

ولد ستوكر عليلاً يرقد في السرير حتى سن الثالثة عشرة. تروي له والدته حكايات تاريخية وأساطير دينية لكي تخفف عنه. وفي تلك الفترة اجتاح داء الكوليرا مناطق شمال آيرلندا ومات الكثير من المحيطين بالطفل المريض. بدأ يقرأ كتب الأشباح وتحضير الأرواح ويكتب حكايات مروّعة.

والخوف أنواع ودرجات تتغير حسب الزمان والمكان. يتعلم الطفل من أمه أن يخاف الله. يكبر ويبدأ يخشى أباه، ومعلّم المدرسة وطبيب الأسنان والكلاب الضالة. ينضج وتتعمق المخاوف: ترقّب المجهول. فقدان شخص عزيز. رأي يودي به إلى التهلكة. طلقة تائهة. حرب تكمن عند المنعطف. مرض لا على البال ولا الخاطر. أذكر أننا، تلميذات المدرسة، كنا نخشى المرور على رصيف منزل مهجور في حي الكرادة في بغداد، قيل لنا إنه مسكون. مسكون بمن؟ بأشباح تتجوّل في الحجرات وأرواح موتى. ذاك كان أقصى خوف في الطفولة، قبل أن يجتاح البلد أشباح فضائيون يقبضون بالعملة الصعبة.

من يخاف دراكولا اليوم؟ يقف العالم على حافة حرب عالمية وهؤلاء الفرنسيون المعطّرون بـ«شانيل 5» يتصوّرون أنهم يخيفون ضيوفهم به. تحررت رومانيا من سطوة الجدار الحديدي ووجد شطّارها في أسطورة دراكولا البيضة التي تبيض ذهباً. إنهم ينظمون منذ سنوات رحلات سياحية لزيارة قصره وقضاء ليالٍ من الرعب في حجراته.

ثم ظهرت في باريس أميرة رومانية زعمت أنها حفيدة دراكولا، وراحت تستقبل كاميرات التلفزيون وأصحاب برامج الإثارة وتتعاقد مع ناشر يكتب لها مذكراتها. زرتها في شقتها المتواضعة في شارع جان مرموز ورأيت على الجدار صورة لشجرة العائلة، تثبت أنها من سلالة الكونت فلاد الثالث، المخوزِق. شجرة مضروبة من النوع الذي يحصل عليه العراقيون من سوق مريدي.