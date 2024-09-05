علي محمد الحازمي



بنهاية الحرب العالمية الثانية بدأت حقبة اقتصادية ومالية وتجارية عالمية جديدة انطلقت من اتفاقية بريتون وودز بمباركة أكثر من 40 دولة. تمخضت تلك الاتفاقية عن إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات)، كل ذلك من أجل خلق نظام مالي واقتصادي عالمي مستقر بعد حرب عالمية ثانية طاحنة. على الرغم من انهيار هذه الاتفاقية لاحقاً، إلا أن العالم استمر كسوق واحد كبير مما دفع التجارة العالمية للوصول لأرقام غير معهودة وكأنها تحقق حلم العالم الاقتصادي دافيد ريكاردو. وبناء على تلك التحولات، خرج لنا مفهوم العولمة الذي تتشابك فيه الحقائق الاقتصادية والسياسية بشكل متزايد.

سارت الأمور بشكل جيد بعد تلك الاتفاقية حتى وصل العالم إلى نقطة نستطيع أن نطلق عليها حالة من «الإفراط في العولمة»، جعلت صنّاع السياسة في حيرة من أمرهم بين الحاجة إلى تعاون الدول في اقتصاد معولم ورغبة الدول ذاتها في الحفاظ والسيطرة على سيادتها وحدودها. هذا التضارب بين العولمة والسيادة الوطنية، قاد إلى انخفاض حجم التجارة العالمية وبالتالي أثّر بطريقة مباشرة وغير مباشرة على النمو الاقتصادي العالمي.

غالباً ما تعطي الدول الأولوية لأطرها التنظيمية وهوياتها الثقافية وسياساتها الاجتماعية، لذلك حالما تشعر أن هناك تهديداً لتلك الأولويات يتحول الأمر إلى مقاومة شرسة للاتفاقيات والمنظمات الدولية التي قد تقيّد قدرة الدول على حكم نفسها. ووفقاً لتلك الرؤية، يجب أن تلعب المنظمات الدولية دور الوسيط الحاسم في مفارقة العولمة من خلال المساعدة في خلق إطار عمل يمكن من خلاله للدول الاستفادة من الترابط العالمي مع حماية مصالحها الوطنية في نفس الوقت، ويشكّل دورها أهمية أساسية في تعزيز الحلول التعاونية للتحديات التي تفرضها العولمة.

لا يمكن الحصول على عولمة مفرطة وديموقراطية وسيادة وطنية في ذات الوقت، لذلك يجب على الدول إيجاد طريقة لموازنة فوائد العولمة مع حماية مصالحها الخاصة. قد يتضمن هذا إصلاح الاتفاقيات الدولية وإيجاد طرق جديدة للتعاون دون التضحية بالسيادة. اليوم مستقبل العولمة مرتهن بمدى قدرة الدول على التعامل مع هذه التعقيدات ومعالجة مخاوف مواطنيها.