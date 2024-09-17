عقل العقل

مقاطع متداولة من سنة جدي كما يقول المثل يرسلها ويتداولها بعض من في انفسهم حقد على الهلال ولاعبيه القدامي، خاصة النجوم منها ومن ادارات الهلال المتعاقبة ، محتوى تلك المقاطع حول مقابلات قديمة لمدربي المنتخب السعودي في عقود سابقة، وكذلك مقاطع لبعض اللاعبين القدامى ينشرونها الان في وسائل التواصل الاجتماعي او في بعض البرامج الرياضية، وتدور حول التدخلات من قبل المسؤولين في من يلعب او لا يلعب في تشكيلة المنتخب في تلك الفترة، وكلها تدور حول ان اللاعب الذي يريد ان ينضم للمنتخب عليه ان يكون في الهلال، وينسجون القصص والأساطير المريضة ويصورون ان كل منظومة الرياضة لدينا هي هلالية او تخدم الهلال، اما المدربون الاجانب القدامى في هذه المقاطع فهم يرددون بطولات انهم لم يرضوا بالتدخلات في تغيير اللاعب او اخراج الاخر في مباراة معينة، او ان هناك جهات او مسؤولين يتدخلون في تشكيلة المنتخب، وهذا كله هراء بعيد عن الواقع فقط هم يريدون ان يبرّروا فشلهم ويشككوا في نجاحات الهلال منذ عقود.

المنتخب تولى ادارته عدد من المسؤولين وهم كانوا لاعبين في اندية مختلفة، ولكن للأسف التعصب مستمر عند البعض ويرددون مثل هذه الخزعبلات وخاصة تصاريح ومقابلات المدربين بعد مغادرتهم المنتخب او الاندية السعودية، فقط نريد مقابلة من احد هؤلاء ذكر هذه القصص الخيالية وهو على رأس عمله في المنتخب.

هذه الايام نسمع مثل هذه النغمة ولكن بإخراج وحبكة جديدة خاصة بعد المستوى الباهت للمنتخب السعودي في مباراتيه امام اندونيسيا بالتعادل والفوز على الصين في مباراة صعبة بكل المقاييس ، البعض من هؤلاء يتباكون على المنتخب ومستواه ولا يخلو تباكيهم من النظرة الضيقة لأنديتهم.. احدهم يبرر ويكرر ان سبب فشل المنتخب هو الهلال؛ بدعوى ان الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفق مع جيسوس لتدريب المنتخب وبقدرة قادر راح جيسوس للهلال ، وكأن هذا المدرب لم يتعاقد معه الهلال لفترة واحدة وهذه المرة الثانية، ولكن البعض يحاول ان يؤلف الافلام الهندية ولا يستطيع احد ان يطالبه بالإثباتات في ظل الانفلات الذي نشهده في المشهد الرياضي في البرامج ومواقع التواصل الاجتماعي، فالكل عنده معلومة ومصادره الخاصة ولكن في النهاية لا توجد ثقة في هؤلاء، والاكيد ان من يرددون مثل هذه القفشات يحاولون الفزعة لأنديتهم المتردية والنطيحة بتجريد الهلال من مدربه الفذ، ولكن الكل يعرف ان جيسوس سواء ذهب للمنتخب او عاد لبلاده سيتعاقد الهلال مع آخر ويحصد الألقاب كعادته مع كل مدربيه ومن جميع الجنسيات.

تكريم مستحق

لعبدالرحمن القرشي

تكريم مستحق من قبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للبطل الأولمبي السعودي عبدالرحمن القرشي الذي حقق ميدالية ذهبية في دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

وقدم سموه للبطل السعودي جائزة مالية مستحقة قيمتها 5 ملايين ريال، وهذا غير مستغرب من قيادتنا الرشيدة لتكريم المتميزين من ابناء الوطن في كل المجالات ومنها الرياضية ، مثل هذا التكريم والاستقبال من قبل سمو وزير الرياضة يعد دافعاً قوياً للبقية في الفرق والألعاب الأولمبية السعودية للمنافسة في الدورات الأولمبية المقبلة بإذن الله.. مللنا من ان نكون ضيف شرف في هذه المحافل الدولية ولكن مع هذا المشروع الرياضي الكبير سوف نصل بحول الله.