أحمد الشمراني



استمرأ النجاح إلى درجة أنه بات مضرب مثل له.

لم يعد يقولون مقومات النجاح تتكئ على اشتراطات ينبغي أن توفرها لكي تنجح بقدر ما يقولون إذا أردت أن تنجح راقب ما يفعله تركي آل الشيخ، فكل ما يعمله هو منهج للطامحين.

يؤمن أن المرحلة يقودها شاب ملهم سؤاله الدائم ماذا أنجزت اليوم، وماذا ستقدم غداً؟

الأمير محمد بن سلمان الذي يمثل النبراس والقدوة للنجاح يختار بدقة أبناء المرحلة وفق رؤية ثاقبة عنوانها الإرادة قبل القرار.

ومن يقرأ ردة الفعل في وسائل الإعلام العالمية بمختلف مشاربها سيجد أن المملكة الحديثة محط اهتمام كل العالم.

أعود إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ وأرى أن ما يفعله من خلال هيئة الترفيه ثورة على المستحيل وحوله واقعا.

في خطوة غير مسبوقة ومليئة بالإبهار، ثلاث طائرات عملاقة من طراز B777-200ER، التي كانت تجوب السماء وتقطع آلاف الأميال، بدأت رحلة جديدة ومذهلة، هذه المرة ليس في الأجواء، بل على الأرض تقطع هذه الطائرات مسافة 1000 كلم من#جدة إلى#الرياض براً، في واحدة من أكبر عمليات النقل البري في تاريخ المملكة، حيث تتخطى الشاحنات العملاقة التي تحملها جسور الطرق ومسارات المدن، وسط حشود من المشاهدين الذين يتابعون هذا الحدث الفريد.

هكذا كتب عادل المزودي منبهراً ومبهراً، وزاد لقد جعل تركي آل الشيخ هذه الطائرات المتقاعدة عن الطيران منذ 2016 معالم سياحية ضمن#بوليفارد_Runway في#موسم_الرياض. وفي مشهد غير مألوف، سيستمتع الزوار بالدخول إلى الطائرات التي ستتحول إلى مطاعم فاخرة وتجارب تفاعلية ترفيهية لا مثيل لها.

أما أنا سأكتفي بما غرد به «أبوناصر» قبل أيام (أحيانا تحتاج أعداء جُددا، فالقُدامى أصبحوا معجبين).