عماد الدين أديب



ما هو الهدف النهائي الذي يسعى إليه بنيامين نتنياهو من خلال التصعيد العسكري وتكثيف العمليات الأمنية ضد «حزب الله» وقادته وأنصاره في الأيام العشرة الأخيرة؟

في تلك الفترة تعمد نتنياهو القيام بعمليات ذات تأثير نفسي موجع ضد الحزب بدءاً من عملية «البيجر» إلى عملية «الووكي توكي» ثم تصفيات القادة الأساسيين في مجلس الجهاز الذي يدير عمليات الحزب العسكرية حتى لم يبق في تشكيلة المجلس القديم سوى 3 أشخاص من الأحياء وهم علي الكركي، وأبو رضا، وحسن نصر الله، بينما تمت تصفية بعضهم الواحد تلو الآخر بعمليات نوعية معتمدة على الاختراق الأمني العميق.

هدف نتنياهو حدده الرجل بنفسه في اجتماعه مع مجلس الوزراء الإسرائيلي مساء الاثنين، حينما قال: «الهدف من عملياتنا هو أن الضغط على حسن نصر الله قد يقود إلى إجباره من ناحية على القبول بانسحاب قواته من حدود الجنوب، وإلى إجبار إيران على الضغط على حماس لإنجاز اتفاق تبادل أسرى».

في إسرائيل الآن 3 آراء على الأعمال العسكرية في لبنان:

الرأي الأول: يعتقد أن استفزاز الحزب والضغط عليه قد يدفعه إلى خرق شروط قواعد الاشتباك واستخدام صواريخه الأكثر تدميراً ضد العمق الإسرائيلي وضد المدنيين؛ لذلك من الأفضل عدم استفزازه.

الاتجاه الثاني: وهو الذي يمارس الآن والقائم على منهج تصعيد الحد الأقصى بهدف الدفع للحوار والرضوخ للتسوية بالشروط الإسرائيلية.

والاتجاه الثالث الذي يتزعمه بن غفير وسموتريتش والائتلاف الديني التوراتي المتشدد يرى أن العمليات يجب أن تستمر بلا سقف وبلا حدود وبلا قواعد حتى تدمر كل قواعد «حزب الله» العسكرية مهما كان الثمن، ومهما طال الوقت.

باختصار نحن أمام 3 احتمالات كلها تعتمد على الخيار بين حجم تدمير وآخر!