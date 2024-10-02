عثمان بن حمد أباالخيل

يظن البعض وهذا ظن كاذب أن الكذب يحسن صورة الإنسان في المجتمع ويجعله قريبا إلى قلوب وعقول الناس وهذا مخالف لقيم الإنسان. الكذب هو تزييف الحقائق وتلميعه وخلق روايات وأحداث جديدة وهدف الإنسان الكذاب هو الخداع وتعكير المزاج ووضع الحواجز بين الناس والتشويه وهذا يؤثر في الطرف الآخر ماديا ونفسيا واجتماعيا وهو عكس الصدق. يكذب الإنسان على ذاته حين يصور أو يتصور واقعه الشخصي على غير حقيقته وأسوأ أنواع الكذب حين يكذب الإنسان على نفسه. يقول باولو كويلو «إذا أردت أن تكون ناجحا.. عليك أن تحترم قاعدة واحدة.. لا تكذب على نفسك. ماذا يعني «لا تكذب على نفسك»؟ عندما يتكلم الإنسان الكذاب عن نفسه عن إنجازاته ونجاحات قام بها في حياته أو يبالغ في حقائق أمام الآخرين هو لا يكذب على هؤلاء وإنما يكذب على نفسه، يكذب الإنسان على نفسه حين يصور أو يتصور واقعه الشخصي على غير حقيقته، فهل تقبل أن تكذب على نفسك. مع الأسف هناك الكثير من الناس يتمتعون ويشعرون بالسعادة حين يكذبون خصوصا حين يتحدثون عن ماضيهم هذا الماضي الذي يعيدون تصديره مرة أخرى للآخرين بطرق مختلفة. حقيقة عندما يكذب الإنسان على نفسه ويتفنن في إقناع نفسه بأنه لا يكذب عليها فهذا الإنسان يخاف ويخشى مواجهة نفسه ويتجاهل احتياجاته ورغباته وينسي مشاعره. (لا تكذب على نفسك، إن من يكذب على نفسه ويرضى أن تنطلي عليه أكاذيبه يصل من ذلك إلى أن يصبح عاجزا عن رؤية الحقيقة في أي موضع فلا يعود يراها لا في نفسه ولا فيما حوله) دوستويفسكي.

في واقع الحياة هناك صور كثيرة من الكذب على النفس ومنها، تحدث الناس عن تميزك في حياتك الاجتماعية والاقتصادية والأسرية وأنت في الواقع كاذب، عندما يدعوك أحد إلى مناسبة ثم تبدي له عذرا وأنت كاذب فأنت تكذب على نفسك وليس الطرف الآخر. عندما تركب سيارة فارهة ليراك الآخرون وهي سيارة مستأجرة أنت تكذب على نفسك. عندما تواجه الغير ونرتدي الابتسامة خجلا من مواجهته فهذا معناه أننا نعيش حالة ضعف وكذب على النفس، عندما نأخذ صديقك بالأحضان والقبلات، وفور مغادرته تبدأ في سبه ولعنه من خلف ظهره، أليس كذابا على النفس، البعض قد يظن أن الكذب هو نوع من الفلسفة، ومن استطاع أن ينجز كما من الكذب مع نفسه، فإنه بذلك، تعامل مع من حوله بمنظور فلسفي يرى للحياة أي حياة هذه وهو يسخر من نفسه. كتب الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه يقول: «إن الكذبة شرط الحياة»؛ ذلك أنها موجودة وقائمة طالما وجدت الحياة وقامـت. لكنها شرط غير نبيل وسلوك معوج ويهدد النفس بالانطواء. راحة النفس هو تغذيتها بشعور السلام الداخلي الذي يبدأ بالقبول والاعتراف بالواقع وعدم إخفائه.

همسة:

بارعون في الكذب على الآخرين لكنهم أكثر براعة حين يكذبون على أنفسهم.