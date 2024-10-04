يبدو أنَّ ما صنعه النظام الإيراني هو تأخير الضَّربات الإسرائيلية الكبيرة من شهر أبريل (نيسان) الماضي، لهذا الشهر.

بعد موجة الصواريخ الإيرانية على إسرائيل، وبعضها وقع على مناطق فلسطينية، التي لم يكن أثرها المادي مدمراً، اتخذت إدارة الحرب في تل أبيب قرارَها بتنفيذ ما كانت تريد تنفيذه قبل وقت وجيز.

واستعدت حكومة الحرب الإسرائيلية، الأربعاء، قبل أمس، لتخطيط «ردها القاسي» على وابل الصواريخ الباليستية الإيراني الأخير، الأمر الذي عزَّز ضربة انتقامية وشيكة وكبيرة على طهران، وفقاً لمصادر أبلغت صحيفة «واشنطن فري بيكون». وامتنعت إسرائيل، تحت ضغط من إدارة بايدن، عن تنفيذ مثل هذه الضربة في أعقاب الهجوم الإيراني في أبريل.

الفرق هو أنه هذه المرة، لن يتم ردعها، حسبما قال مسؤول أميركي مطلع على الأمر، كما جاء في التقارير الإعلامية.

هنا يصبح السؤال ليس عن الأثر الفوري العسكري على القدرات الإيرانية - وهو أثر بلا ريب سيكون أعظم من أثر الصواريخ الإيرانية على إسرائيل - لكن عن الأثر السياسي والأمني والإعلامي غير الفوري وغير المباشر على محمل وضع النظام الإيراني داخل وخارج إيران.

الذي قضى على نظام صدام حسين في العراق هو تمدده خارج حدود قوته الطبيعية، كما البالون إذا انتفخ بالهواء أكثر من اللازم، فهل يقع سدنة النظام الخميني بالغلطة الكبرى نفسها التي وقع فيها سدنة النظام البعثي في العراق في سالف العصر والأوان؟!

يقال إن العقلية الإيرانية صبورة بطبعها، و«تقتل بقطنة»، كما ردد هذه العبارة حسن نصر الله في أواخر خطبه، لكن من قال إنه لا توجد متغيرات في السياسات والعادات:

ومن ذا الذي يا عزُّ لا يتغير؟!

نحن إذن تجاه اختبار لهذه الثقافة الإيرانية، كما إزاء مقولة الدور الإيراني المطلوب غربياً، هكذا كان يقال، لردع العرب ومنع اتحادهم. سنرى ...