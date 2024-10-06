محمد الساعد



لم يكن يتصور القائمون على عملية 7 أكتوبر العام الماضي أنهم بعد سنة من العملية التي بدت أول الأمر مثيرة وناجحة جداً، سيكونون ما بين قتيل ومشرد (حسن نصر الله – إسماعيل هنية – العاروري .....) وغيرهم الكثير يعيش داخل المخازن والأنفاق هرباً من غارة أو اغتيال إسرائيلي.

لقد كان المُخطِّط الجالس في مكتبه على تخوم العالم العربي يتوقع أن 7 أكتوبر ستحقق له المجد وستتوّجه زعيماً للعالم العربي والإسلامي، وأن الإسرائيلي سيقف هو وزعماء العالم الغربي عند قدميه يتوسلون إليه إطلاق سراح المحتجزين من الأطفال والنساء وكبار السن.

وعندما خطط لـ«غزوة 7 أكتوبر» فكر بعقلية حرب تموز 2006م -الاسم الشائع لها-، استفزاز آلة إسرائيلية جبارة، ثم دعايات إعلامية في كل العواصم الغربية تنتج عنها ضغوط عربية، ثم ضغوط غربية، تستجيب بعدها إسرائيل لوقف إطلاق النار، يعلن بعدها «الحزب الإلهي» كما يدعي -انتصاره المزعوم-، لكن ما تخططه على الورق لا تضمن نتائجه على الأرض، وهذا ما حدث.

ولنفهم المشهد أكثر علينا أن نسأل لماذا قام حزب الله العام 2006م بعملية اقتحام للحدود الإسرائيلية والاشتباك مع دوريتين من الجيش وقتل واختطاف جنود إسرائيليين والاحتفاظ بجثثهم في عملية مفاجئة ودون اشتباكات سابقة.

لقد كان العالم حينها في أوج غضبه من حزب الله وإيران وسوريا إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري قبلها بعام (2005م)، كانت العملية متوحشة ومغرورة لدرجة أن الغضب استدعى إنشاء محكمة دولية وقرر محاسبة الفاعلين، لكن الوسطاء والدخلاء وبعض الإدارات الغربية سوّفت ولا تزال لليوم.

كان حزب الله ورعاته يدركون أن الحساب العسير قادم، ولذلك أرادوا إرباك المنطقة ولخبطة أوراقها قبل حصول العقاب الذي كان سيطالهم جميعاً. بالفعل أربكت عملية حزب الله المنطقة والعالم، واستدرجت إسرائيل لعملية وحشية وصلت لدرجة أن حسن نصر الله خرج على التلفزيون الرسمي للحزب قائلاً: «لو كنت أعلم أن النتائج ستكون كذلك لما أقدمت على الحرب».

انتهت المعارك بتدمير البنية التحتية اللبنانية من الحدود وصولاً إلى بيروت، وقتل وتشريد الآلاف، لكنها ميّعت عملية ملاحقة قتلة الحريري، وأعادت المنطقة لما قبل اغتياله. لقد كسب القتلة جولة حققت لهم بعد ذلك اختطاف القرار اللبناني والدولة بكل أدواتها التشريعية والمالية والأمنية لصالح الحزب ورعاته إلى اليوم.

عشية السابع من أكتوبر 2023م لاحظ الراعي الرسمي للحروب والقلاقل في المنطقة أن هناك مؤشرات لترتيبات إقليمية اقتصادية وسياسية كبرى ستؤدي لا محالة لتغيير وجه المنطقة، وتحويلها من مكافحة الحروب والكوارث إلى السلام والرخاء، ولذلك أعاد إنتاج عملية 2006 مرة أخرى، ولكن بمواصفات أكثر دموية، ولعله أخطأ هو وعملاؤه في تحويلها من عسكرية خالصة إلى مهاجمة أهداف مدنية، وكأنها 11 سبتمبر أخرى، وهذه المرة عبر حماس وبمساندة من حزب الله والحوثيين.

لم يدرك الجميع (رعاة وعملاء) أن المزاج الدولي والأمني اليوم مختلف تماماً عن 2006، بل وحتى عن كل حروب غزة بين حماس وإسرائيل، لقد قررت تل أبيب – اليوم - ومن ورائها حلفاؤها الغربيون، خاصة الجيش الأمريكي، إعادة كل المنخرطين في 7 أكتوبر إلى 30 سنة للوراء، وإعادة ترتيب المنطقة، وتحطيم وقتل وملاحقة كوادر وقيادات حزب الله وحماس والحوثيين، ووضع الراعي الرسمي في طهران أمام خيار واحد فقط، بيع الصين والروس والانضمام إلى النظام الإقليمي والدولي الذي يتم تصميمه الآن برعاية أمريكية؛ أو الفناء كما فنيت حماس وحزب الله.