اختار رئيس "حماس" في الخارج خالد مشعل "ملتقى كوالالمبور للفكر والحضارة" ليلقي خطابه بمناسبة مرور الذكرى الأولى للسابع من نشرين الاول (أكتوبر). خطاب مطوّل غارق في الإسهاب والإنشاء بنبرة إرشادية والكثير من الوصف. يمكن تقسيم الخطاب، إضافة الى المسافة وفرق التوقيت بين غزة وكوالالمبور، إلى أربعة أقسام؛ الاقتباسات والأدعية، إعادة سرد رواية السابع من تشرين الأول (أكتوبر) بصيغة الراوي مع كثير من الإنشاء، القسم التعليمي؛ نصائح وإرشادات وشكر وتحيات، ثم تحليل سطحي من ذلك النوع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يمكن ببساطة ومن دون جهد الحصول عليه في أي وقت من بعض محللي استوديوات قناة الجزيرة. في وصف خطاب "كوالالمبور" وقبل الدخول في "تداعياته" يمكن الإشارة إلى الارتباك في الأداء وعدم تنظيم للأفكار أو السيطرة على الوقت الممنوح. أطال الرجل وأسهب واستطرد بحيث اضطر المنظمون إلى تذكيره أكثر من مرة بضرورة الالتزام بالوقت، هذا يحدث عادة حين لا يتوفر لديك ما تقوله. الفكرة المركزية في تحليل خالد مشعل، والتي حاول أن يضعها كخلاصة حاسمة تتعلق بتصنيف الخسارة والإنجاز بعد سنة طويلة من حرب صنفت إلى حد كبير كحرب إبادة، "خسائرنا تكتيكية وخسائر العدو استراتيجية". هذه الخلاصة التي ألقاها في قاعة "المؤتمر" كنوع من قراءة حركة حماس للمشهد، وما تحمله عبر مفارقة المصطلح من شبهة التذاكي، لم تذهب بعيداً وبقيت تراوح في زمن السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 معزولة عن الزمن الذي حدث بعد ذلك، ولكنها تركت ما يشبه الصدمة لدى المراقبين، ومن بينهم مجاميع الفلسطينيين الذين يذرعون جهات قطاع غزة المحاصرة منذ سنة كاملة فيما يشبه الطواف في حلقة قتل دموية لا نهاية لها، وبدا حتى في تلك القاعة النائية أن بلاغة الخطيب بقيت عاجزة عن إغلاق الثغرات الهائلة والحفر العميقة التي أضيفت إلى الأرض ومصائر الناس منذ تلك الصبيحة. ومن باب الاعتراف بملكية وحقوق الفكرة، التكتيك والاستراتيجية، يعود الحق مباشرة إلى وزير الدفاع الأميركي "لويد أوستن"، في الأسابيع الأولى للحرب وعشية الاجتياح البري لغزة حين حذر نظيره الإسرائيلي "غالانت" الغاضب والمندفع، في محاولة لثنيه عن الاجتياح البري، بأنه قد يحقق عبر هذا الهجوم إنجازات تكتيكية ولكن ذلك قد يؤدي إلى خسارة استراتيجية. لم يكن هذا ما انتظره الفلسطينيون في غزة من رئيس حماس في الخارج بعد سنة طويلة من الإبادة والدمار وتحطيم كل ما له علاقة بالحياة. ليست هذه الإجابة السليمة عن سؤال القتل والتهجير المعلق فوق غزة، السؤال المتدحرج الذي يحلق فوق الناس في دائرة هجراتهم المفتوحة؛ من البحث عن الغذاء والدواء والمأوى وصولاً إلى "أين سنذهب"، السؤال حول "المعبر" والشراكة الوطنية في إدارة شؤون الحياة ومصائر الناس وحملة التطعيم ضد شلل الأطفال والحلول البديلة للموت... ورغم ذلك قدم لهم خالد مشعل خطاب انتصار في كوالالمبور. ليس هذا ما انتظره الفلسطينيون في الضفة الغربية والشتات. ليس هذا ما انتظرته القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية التي تبحث منذ سنة طويلة، آخرها في بكين العاصمة الصينية عن أفق داخلي حول الحد الأدنى من الوحدة والشراكة في اتخاذ القرار الوطني، وحول ما سيكون عليه المشهد الفلسطيني الآن مع بداية السنة الثانية من الحرب وغداً عندما يطرح "اليوم التالي" على الطاولة. يعرف الناس على نحو متزايد، معظمهم على الأقل، أن خالد مشعل لا يملك الإجابة عن أسئلتهم التي تتدفق من المقابر الجماعية والبيوت المدمرة والاجتياحات والاغتيالات ومصادرة الأرض والانهيار الاقتصادي وهجمات المستوطنين والحياة التي حطمتها "الحرب". لم يكن هذا ما انتظره حلفاء حماس في "جبهة الممانعة" أيضاً، حين كال الكثير من المدائح وعدّد "الإنجازات" ووضعها في محفظته، معتبراً، بقصد أو من دون قصد، بقية مكونات الجبهة بمن فيهم "حزب الله"، عوامل مساعدة "مشكورة"، وسيذهب بعيداً في ذلك عندما يعتبر في سياق قراءته مشهد الهجوم الإسرائيلي المتوحش على لبنان، وكل ما اشتمل عليه من ضربات قاسية لـ"حزب الله" من "عملية البيجر" إلى اغتيالات القادة وعمليات القصف والقتل والتهجير التي تجاوزت حسب الإحصاءات الرسمية المليون نازح لبناني، وصولاً إلى اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله... كل هذا تحول في "خطاب كوالالمبور" إلى محاولة من "نتنياهو" "لتصدير أزمته للخارج"، بحيث يبدو ما يتعرض له لبنان وكأنه جزء من منجزات "طوفان الأقصى". لا يملك مشعل شيئاً زائداً عن حاجة "جماعته" يوزعه على "الآخرين" مما يعتبره "إنجازاً حصرياً لحماس"، لأن "الإخوان المسلمين"، حسب خبرة المنطقة، لا يفعلون ذلك، ولأنه أبعد هو وجناحه السياسي، على نحو ما، عن الحلقة الضيقة لاتخاذ القرار ورسم السياسات، خاصة بعد تولي جناح الداخل والمنظومة العسكرية الأقرب إلى "جبهة الممانعة" زمام الأمر في حركة حماس، أو لأنه ببساطة لا يعرف. لذلك سيتقمص، كخيار وحيد، دور المعلق السياسي الذي يفتقر إلى المصادر، وسيكون سطحياً وخارج الواقع ومعزولاً عن الناس، كما ظهر تماماً.