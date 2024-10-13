أحمد الشمراني



انتهت مباراة اليابان ولا فائدة من مطاردة تداعياتها لأن الكلام حولها لن يعيد لنا نقاطاً تم إيداعها في رصيد متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة بل ينبغي أن نركز على نقاط البحرين التي تمثل لنا أهمية قصوى.

نريد نفس الجمهور ونفس التشجيع وتحرير اللاعبين من الخوف أمام المرمى، ففي مثل هذه المباريات يجب استثمار أي فرصة أمام منتخب سيلعب على المرتدات.

وهنا يتوجب على مانشيني أن يكون متوازناً في اختيار الطريقة المناسبة لمواجهة تكتل منتخب البحرين.

هذا جانب، أما الجانب الآخر فمرتبط بدورينا المثير والممتع. ثمة من بدأ يأخذه في مسار آخر معني بالمنتخب ولاسيما من قِبل بعض البرامج الخليجية والعربية، وهذا قطعاً لا يمكن أن يمر علينا دون قراءة النوايا.

مَن منكم يتابع الدوري الإنجليزي يدرك أن المشاريع الكبرى تبنى على أهداف وأسس ومعايير.

نملك دورياً هو حديث العالم، مع أن المرحلة في بدايتها، فهل أيقنتم الآن أن ما كان مستحيلاً أضحى واقعاً، وأعني هذه الأسماء التي تشاركنا النهوض بمشروع أسس له قاهر المستحيل.

أخيراً.. نقاط البحرين في المتناول فلا تفرطوا فيها.