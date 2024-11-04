د.عبدالعزيز الجار الله

الافتتاح الثاني للجزر السعودية في رؤية السعودية 2030 هي جزيرة شيبارة، فقد أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية - إحدى المشاريع الـ(5) الكبرى - في 28 أكتوبر 2024 عن افتتاح منتجع «شيبارة»، في وجهة «البحر الأحمر»، ليبدأ باستقبال الزوار ابتداءً من شهر نوفمبر 2024 الجاري.

جزيرة شِيبارة إحدى الجزر السعودية الواقعة في البحر الأحمر، بمنطقة تبوك شمال غرب السعودية. تقع بين محافظتي أملج، ومحافظة الوجه، مساحتها نحو 19,8 كم2 وتبعد عن الساحل بحوالي 8,40 ميل بحري.

وكان الإعلان الأول لمشاريع الجزر كان لمجلس إدارة نيوم يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 م عن افتتاح جزيرة سندالة للسياحة والزوار والاستجمام والترفيه ليكون أول البدايات الاستثمارية لمشروع نيوم، وأول تدشين لواحد من المشاريع الـ(5) الكبرى: القدية، نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، روشن السكني.

ويُعد «شيبارة» أول منتجع تمتلكه وتديره شركة «البحر الأحمر الدولية»، يجمع الفخامة والاستدامة والابتكار، ليُعيد تعريف مفهوم السياحة الجديدة التي تتبناه المملكة وهي السياحة البيئية البحرية التي تقوم على استثمار بيئة الشواطئ والجزر وتوظيفها لخدمة أهداف السياحة مع المحافظة على التكوينات الطبوغرافية دون إحداث تغييرات وإخلال في التكوينات الطبيعة، وستكون شيبارة وسندالة وجزر أخرى هي النموذج على إنشاء جزر سياحية دون تدمير البيئة المحلية بل تطويرها.

يتيح منتجع شيبارة إمكانية الوصول المباشر إلى طبيعة بحرية خلابة ليتمكَّن زوار الداخل والخارج من الاستمتاع بالغوص في مياه البحر الأحمر النقية والغنية بالتنوع البيولوجي، وهي القريبة جغرافيا من القارة الأوروبية وإفريقية العربية والشرق الأفريقي، حيث يعد البحر الأحمر الرابط ما بين : قارة آسيا والمحيط الهندي، وبين البحر الأحمر ودول حوض البحر الأبيض المتوسط الأوروبية والعربية.

كما تقدم جزيرة شيبارة أنواعاً من أنماط السياحة منها سياحة الاستجمام للصحة العامة، والسياحة (الغذائية) الأكل مع طهاة عالميين، ومرافق رياضية منها رياضة الغوص والتجول بين الخلجان والشعب المرجانية عبر صفاء شواطئ البحر الأحمر التي تعد شواطئ وشعاباً وخلجاناً بكراً لم تستثمر.

وكما جاء في بيانات افتتاح الجزيرة ومنتجعها المميز:

- أن موقعٍ شيبارة مميز على ساحل البحر الأحمر، تتلألأ فلل «شيبارة» الـ 73 العائمة فوق الماء والشاطئية، بفضل تصميمها المستوحى من منظر عقد من اللؤلؤ يطفو على مياه البحر الفيروزية؛ ليقدم لزواره تجارب فريدة لا تُنسى، تعكس جمال الطبيعة الذي يحيط بالمنتجع، حيث يدعو زوارها إلى الانغماس في تجربة سياحية جذابة، تبدأ من مرافِقِه المتميزة مثل:

* مركز اللياقة البدنية الذي نفذ على الطراز الحديث.

* تجارب الطهي الاستثنائية التي يقدمها طهاة عالميون.

* الاستمتاع بواحةٍ لـ«السبا» متناغمة من الطبيعة، مع 5 غرف علاج فاخرة، ليستعيدوا نشاطهم تحت أشعة الشمس الدافئة وعلى رمال الشاطئ البيضاء الناعمة.

- وبتصميمٍ استثنائي، تتكامل الهندسة المعمارية الفريدة للمنتجع مع البيئة الطبيعية للجزيرة التي يقع عليها، من خلال اتباعه نهجًا رائدًا في مجال الاستدامة، حيث تتمازج الأشكال الدائرية للفلل المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع الأفق حين ينعكس الضوء على سطحها.

- كما يضم المنتجع محطة للطاقة الشمسية خاصة به، ومجموعة من المرافق المتكاملة.

- يقع منتجع «شيبارة» على بُعد 25 كلم من الساحل البري، ويمكن الوصول إليه برحلة بحرية تستغرق 30 إلى 40 دقيقة، أو برحلة عبر الطائرة المائية مدتها 30 دقيقة من مطار «البحر الأحمر الدولي»,

- يوفر الموقع النائي ملاذًا هادئًا للباحثين عن تجربة استثنائية في أحضان الطبيعة، مع درجات حرارة معتدلة طوال العام بسبب موقعه الجغرافي .

- مطار «البحر الأحمر الدولي» - الذي يقع على بعد 3 ساعات طيران من 250 مليون شخص حول العالم، وثماني ساعات طيران من 8 % من سكان العالم - قد بدأ بتسيير رحلات داخلية منتظمة منذ شهر سبتمبر 2023، في حين انطلقت الرحلات الدولية في شهر أبريل 2024، بواقع رحلتين أسبوعيًا تربطه بمطار دبي الدولي.