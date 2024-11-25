أرسل لي صديقٌ رابطاً من منصة «تيك توك» وعليه مقطعٌ لشخص مصري، يثني فيه لدرجة كاد فيها أن يسفح العبَرات من التأثر، على شخصٍ سعودي مدُان بقضايا التكفير والتحريض، والرجل المُدان خرج بالصوت والصورة في مقابلة تلفزيونية نثر فيها التكفير للحكام والجيوش والشرطة والقضاة وأعلن فيه أن تنظيم «القاعدة» هو «ثورة إسلامية» عظيمة. تنظيم «داعش» وصف «وليد» هذا سابقاً بـ«أحمد بن حنبل هذا العصر» في الإصدار القاعدي المرئي باسم «ترجمان الأساورتي».

كما تبنّى تنظيم «القاعدة» أطروحات «السناني» بمجلة «صوت الجهاد» ومجلة «البتّار» العسكرية، وكذلك فعل تنظيم «داعش» عبر مجلاته «دابق» وغيرها.

لاحظتُ في التعليقات المكتوبة على فيديو المتحدث المصري على «تيك توك» أنواع الثناء على شخصية «وليد»، المعروف بـ«أبي سبيع». واضحٌ أن أغلبهم من خلفيات تكفيرية قتالية، أو مساندون لهذه التنظيمات، لكن من المتوقع وجود مراهقين صغار أو مراهقي عقول، أخذتهم «الصورة» المرسومة للرجل، ودفعتهم مشاعر العداء للدولة السعودية الحديثة.

هنا فكّرتُ، هل قام الباحثون السعوديون، لن أتحدث عن غير السعوديين فهناك جهود كثيرة بهذا الصدد، بتوثيق ودارسة ظاهرة «الصحوة» وتفرعاتها مثل «القاعدة» و«داعش» في المجتمع؟! وإذا كان هذا قد حصل، فماذا فعل الإعلام ومراكز الأبحاث والجامعات بهذا الصدد؟!

هناك من ينادي - بحسن نية في الغالب - بأن تلك المرحلة يجب أن تُطوى ولا تُروى، وهذا خطأ فادح، تجاه التاريخ أولاً، وتجاه الحاضر ثانياً، وتجاه المستقبل ثالثاً.

من قال إن هذه الغِوايات الخطيرة والسموم «اللذيذة» لا يوجد من يشتهيها ويبحث عنها اليوم، من مواليد الألفية وما بعدها؟! تحضرني مقارنة في هذا السياق حول ظاهرة النفور من تذكّر الواقع التاريخي القديم للجزيرة العربية، إبّان ظهور مغريات العصر الحديث، قبل زهاء الخمسين عاماً، وانصراف عن توثيق كل مفردات ذلك التاريخ.

كتب البروفيسور السعودي سعد الصويّان حول هذه الظاهرة، في مقدّمة كتابٍ لطيفٍ له بعنوان «حُداء الخيل»، وممّا قاله في تلك المرافعة: «نتيجة لما نتمتّع به اليوم (يقصد قبل حوالي 3 عقود) من استقرار سياسي ورخاء اقتصادي وما صاحب ذلك من تغيّر جذري في بنية المجتمع وأساليب الحياة، فإن ماضينا القريب أصبح بعيداً في الذهن حيث بدأنا ننساه، بل نتنكر له».

نعم صدق الدكتور سعد، فتوثيق التاريخ بكل فصوله، وبحثه وبعثه من جديد، ليس ترَفاً، بل أمانة علمية، وضرورة فكرية، وحاجة سياسية، وشرطٌ حضاري.

يخبرنا الأستاذ الصويّان عن ذلك فيقول: «جميع الأمم منذ بدء الخليقة تُعنى بدراسة تاريخها، قديمه وحديثه، إذ إنه لا يمكن فهم الحاضر بمعزلٍ عن الماضي لكن مع الأسف إننا نحن غير معنيّين بدراسة تاريخنا دراسة واعية دقيقة».

و«الصحوة»، بكل منعرجاتها، فصل رئيس من فصول المجتمع السعودي، غادرناه بفضل الله وحزم القيادة الحكيمة، لذلك ومن باب تذكر هذه النعمة، يجب توثيقها لئلا تعود.