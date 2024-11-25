عثمان بن حمد أباالخيل

ستعمل هيئة الموسيقى على دعم الموسيقى في المملكة العربية السعودية وتنميتها باعتبارها فناً وثقافةً وعلماً وترفيهاً من خلال تعزيز وتحسين خمس ركائز؛ وهي التعليم الموسيقى، والإنتاج الموسيقي، وتقديم العروض الموسيقية، والدعم والترويج، وتوفير نظام التراخيص. هذه رسالة هيئة الموسيقي، رسالة هدفها تعزيز لغتنا العربية الجميلة، رسالة هدفها احتفاء بجماليات اللغة العربية الفصحى، وتكريم للألحان العربية الأصيلة. رسالة تُبرز جمال اللغة العربية وثراءها في عالم الفن والثقافة أمام العالم بأسره. رسالة أكدها الشاعر الكبير حافظ إبراهيم:

(أنا البحرُ في أحشائِهِ الدرُّ كَامِنٌ

فَهَلْ سَأَلُوا الغَوَّاصَ عَنْ صَدَفَاتى)

وغنّي بها الشاعر عبد الله الفيصل بن عبد العزيز آل سعود -رحمة الله- في قصيدة ثورة الشك

(أَكَادُ أَشُكُّ في نَفْسِي لأَنِّي

أَكَادُ أَشُكُّ فيكَ وأَنْتَ مِنِّي).

تزامنت فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى مع إسهام «مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية»، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للفن في خدمة اللغة العربية مما يبرز جمال اللغة الفصحى في مختلف أشكالها. كذلك إن «مهرجان الغناء بالفصحى» عزَّز مكانة اللغة العربية في الفنون، مما يجعلها عنصرًا حيويًا ومؤثّرًا في المشهد الثقافي العام. أليس حضور أكثر من 5000 شخص لهذا المهرجان الغنائي دليل على وجود من يتذوقون الغناء بلغة الضاد خصوصاً حين يرتقي جمال الألحان والأداء إلى لغة الضاد. جميل جدًا حين تمتزج الألحان الراقية في مكنون يبرز جماليات اللغة العربية وعمقها الفني.

اللغة العربية أجمل اللغات على وجه الأرض، ويمكن استنتاج هذا الجمال بوضوح من خلال الشعر العربي الرائع. الشعراء العرب عبر العصور خصوصاً الشعر المغنّى والذي يحفظه الناس ويرددونه مثل شعر امرئ القيس:

(تَعَلَّقَ قَلبي طَفلَةً عَرَبِيَّةً

تَنَعمُ في الدِّيبَاجِ والحَلى والحُلَل).

حقاً إن لغتنا لغةٌ ساحرة، لغة بديعة، لغةُ الجمال، إذا نزلت على القلب طمأنتْه. لست ضد اللهجات المحلية وما أكثرها في مملكتنا الغالية، فهي قارة في مساحتها وتحتاج إلى قاموس لمعرفة مفردات كل منطقة، إنني ضد بعض القنوات الفضائية المحلية والعربية التي تقدّم معظم برامجها باللهجة الدارجة في كل دولة، أين لغتنا الجميلة. هيئة الموسيقى نموذج يحتذى في نشر اللغة العربية في الجيل الجديد جيل التواصل الاجتماعي. لماذا لا يكون هناك مبادرة عربية في تعزيز لغتنا عن طريق الغناء باللغة العربية، فالغناء بلغتنا يعني بقاءها طول الزمن أليست أغاني عملاقة الغناء العربي باللغة العربية باقية ويصدح بها الكثير أمثال أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب، وطلال مداح، وعبدالحليم حافظ، وغازي علي. شكرًا مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية شكرًا هيئة الموسيقى الذي نظمت هذا المهرجان الرائع شكرًا على هذا الإنجاز في عالم الفن المبني على لغتنا الجميلة، شكرًا وزارة الثقافة.

همسة: مهرجان الغناء بالفصحى، جمال الألحان والأداء أوضح جمال لغتنا العربية في الشعر المُغنّى.