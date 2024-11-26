أحمد الشمراني



• بدأت للتو في تصفح رواية بطلها مات قبل أن أفرغ من الجزء الأول، فقلت لا حل أمامي إلا الاستمرار في التصفح لعلي أجد مسببات لموت البطل مبكراً.

• إلا أن كاتب الرواية أتعبني في تنقله بين حقول اللغة فنمت قبل أصل لأصل الرواية.

• صديقي العاشق لمثل هذه الروايات قلت له ما حدث معي، فقال: الهلال خسر من الخليج ولا يوجد أمامي ما يجعلني أستوعب أي حوار، ثم أخذني في جولة رياضية أنستني البطل الذي مات في الجزء الأول.

• ولأن عيني لم تعد تسعفني للقراءة كما ينبغي تركت الحال على ما هو عليه ووجدت في بعض حوارات البودكاست ما يسد ولو جزئياً فاقة القراءة بحوار مع كويتي اختار كوريا الجنوبية لإكمال تعليمه إلى أن عاد بشهادة الدكتوراه.

• أعني الدكتور ضاري عبدالله العتيبي أستاذ مساعد في اللغويات التطبيقية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت.

• بودكاست «بدون ورق» يملك محاوراً يثري ويملك قدرة على اختيار الضيف المناسب بعيداً عن «هرتلة» مشاهير يجهلون ويجهلون.

• تحدث الدكتور ضاري عن كيف بدأ رحلته الدراسية في كوريا؟ ‏ما هي سمات المجتمع الكوري؟ ‏وما هي طبيعة القيم التي يعيشها الفرد هناك؟ كيف نفهم النجاح الاقتصادي الذي تعيشه كوريا اليوم؟

• يقول المستضيف: أكمل ضيفنا دراسته العُليا في الجمهورية الكورية في وقتٍ لم تكن الثقافة الكورية بذات الانتشار الذي نعيشه اليوم. يشاركنا الدكتور ضاري عبدالله العتيبي تجربته في التعرّف على هذه الثقافة، وملاحظاته وتأملاته حول الطبيعة الثقافية والاجتماعية لدول شرق آسيا بشكل عام، ما بين اليابان وكوريا والصين. هنا يقول الدكتور ضاري: «المعلم في كوريا ما يدرّس في المرحلة الابتدائية إلا بعدما تروح أوراقه أمن الدولة! الطالب الكوري ممنوع يدخل مدارس خاصة، وكثير وزراء انسجنوا بسبب تزوير أوراق أبنائهم».

• تابعوا اللقاء الموجود على موقع بودكاست «بدون ورق»، ففيه من السمين ما يجعلك تنسى غث مشاهير الفلس.