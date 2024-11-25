محمد بن صقر

لا تخلو الساحة السياسية العالمية في هذا العصر من الموجة الصاعدة للخطاب السياسي المتنوع جغرافيًا وفكريًا وأيدلوجيًا وجماهيريًا، والذي استطاع أن يحشد الجماهير ويوظف مشاعرها وسلوكها، لتكون محركا لكثير من الأحداث والمشاهد السياسية. فهذا الخطاب والذي يحتاج إلى مختبر لتحليل الألغاز وأسرار الكلمات وكشف أسرار التأثير في الجماهير يطلق عليه اسم «سيمائيات الخطاب السياسي»، والعلم الذي يهتم بدراسة رموز اللغة وكيفية استخدامها للتأثير في الأفكار والمشاعر والسلوكيات. وعملية فك شفرة الرسائل الخفية التي يحملها الخطاب السياسي، وكشف الأسرار الكامنة وراء الكلمات والعبارات والأساليب المتبعة للسياسيين. فنجد على سبيل المثال الخطاب الشعبوي والذي أصبح له مكانة كبيرة في عقلية الجماهير، رغم أن معالمه ومكوناته لم تكتمل بشكل كبير - حسب رأيي - ولكنه عادة ما يرتبط بتبسيط القضايا المعقدة، وتقسيم المجتمع إلى «نحن» و«هم»، واستقطاب الشارع بكل فئويته المختلفة. فالشعبوية هنا ليست مفهوما واضح المعالم بحسب قول «وليفييه ايهل»، المختص الفرنسي في الأفكار السياسية، ولكنها تستخدم واقعا في إطار التنديد لا التوضيح، أي بما هي تهمة يطلقها السياسيون على خصومهم. وفي الوقت نفسه تجدهم يتوجهون للرأي العام في محاولة إسماعهم ما يريدونه، وهذا ما مورس في الحملة الانتخابية الأمريكية والخطاب السياسي للرئيس المنتخب ترمب مؤخرًا مقابل المرشحة الديمقراطية هاريس. فنجد أن ترمب في أكثر من مقابلة وبطرق مختلفة يحاول تقييم خطاب هاريس أو زلات لسان بايدن ليوجه الجمهور ويجعله يميز بين الحقيقة والرأي، وهو بذلك يقود الرأي الجماهيري الأمريكي لانتخابه. فتجده يمارس سلوكياته كقيادته شاحنة لجمع القمامة كانت تنتظره في مطار بويسكونسن للإجابة على أسئلة الصحافيين، مستغلا زلة لسان بايدن ليوظفها جماهيريا لصالحه. الخطاب الشعبوي يكمن في طياته استغلال المشاعر أو التلاعب بها، فيركز على التعاطف، الخوف والمستقبل الغامض، والذي عادة ما يكون مصدره الاقتصاد أو الأمن والاستقرار. كما مارس بوتين الخطاب الشعبوي في حربه ضد أوكرانيا لتوحيد الرأي الروسي، فالخبراء يرون في خطاب بوتين أنه خطاب ستاليني وناري، حيث وصف فيه الروس المعارضين للحرب بأنهم خونة. فهو بذلك استخدم أحد أهم مكونات الخطاب الشعبوي وهي تضخيم وتعزيز الانقسامات: الاجتماعية والسياسية، وتصوير «الآخر» بأنه تهديد مباشر للهوية الوطنية أو المصالح الاقتصادية والأمنية. كذلك نجد في خطاب بوتين التحدث باسم الشعب، وتبرير للأعمال والقرارات التي اتخذتها الحكومة بأساليب عاطفية وعقلانية في الوقت نفسه، وهجومه على الأعداء لخلق تصور عدم الضعف، فالشعب يحب الرئيس القوي حتى وإن كان في موقف ضعف، فتمجيد التاريخ الروسي والاتحاد السوفيتي يجعل الكثير من الشعب الروسي ينظر إلى بوتين على أنه زعيم استثنائي. هذا الأسلوب هو ما استخدمه ترمب في محاولته وضع المرشحة هاريس في موضع ضعف، وأنها لن تكون في وضع قوي مع خصومها السياسيين مثل الصين. صعود الخطاب الشعبوي بعيدًا عن المؤسسات الإعلامية التقليدية وإستراتيجياتها واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتي تلعب دورًا حاسمًا في نشره وتضخيمه، يجعله يسهم في تشكيل الرأي العام، وتغذية الدائرة المفرغة، فكلما زاد انتشار الخطاب زاد عدد المؤيدين له، ما يؤدي إلى زيادة تأثيره في رأي الجماهير. فرغم أننا ما زلنا في دراسة وسبر أغوار سيمائيات هذا الخطاب الشعبوي للخلوص إلى مكونات خطاب شعبوية ثابتة تحرك المجتمعات والجمهور، إلا أننا نستنتج كما استنتجنا سابقًا مما حصل، أن الشعبوية دائمًا ما ترتبط بالقيادات التي تخاطب الجماهير من مواقع قوية. وأن الجماهير تريد من يعبر عنها لأنها تشعر أنها ضحية في كل الأحوال، وأن هناك شخصًا يريد أن يحررها من هذا الأمر، فهي تنساق إليه حتى وإن كلفها الأمر خسائر فادحة. فالشعبوية، عندما تستغل لأغراض شخصية أو حزبية ضيقة، تهدد بتقويض المؤسسات، وتقويض دولة القانون، ما يعطل مسار التنمية ويؤدي إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.