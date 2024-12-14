* «النطاة» قرية أثرية من العصر البرونزي

عاصرنا كطلاب في جامعة الملك سعود في التسعينيات الميلادية، الاكتشاف الأثري قرية «الفاو» في منطقة وادي الدواسر جنوب الرياض، ولمع وقتها اسم الدكتور عبدالرحمن الأنصاري -رحمه الله- وهو من الرعيل الأول من علماء الآثار في المملكة، وكان يرأس الفريق الذي اكتشف قرية «الفاو» التاريخية عبر أكثر من 40 سنة من البحث والتنقيب، وتسجل قرية الفاو، في منظمة اليونسكو موقع تراثي عالمي، وسبب تذكر الفاو، هو ما أعلنت عنه في شهر نوفمبر 2024، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن اكتشاف قرية مسورة من العصر البرونزي تدعى «النطاة» كانت مأهولة بالسكان منذ ما يقارب من 4400 إلى 3300 عام قبل الميلاد، ولأول مرة يتم اكتشاف تجمع عمراني من العصر البرونزي، بتقسيمات واضحة تشمل مساكن ومدفن، ويعكس التحول من التنقل الموسمي إلى الاستقرار وتأثيره على البيئة الاجتماعية والاقتصادية، وتشكيل فهمنا لتاريخ الاستقرار البشري في شمال غرب الجزيرة العربية، وتعتبر الآثار من أوجه الجذب السياحي للمهتمين بها، كذلك لعلماء الآثار والدارسين والباحثين لفهم تاريخ البشرية.

* «الحيوانات» بخير!!

في حمى الانتخابات الأمريكية، استطاع السنجاب بينات، أن يستحوذ ويجذب اهتمام الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، نعم، لا تستغرب عزيزي القارئ، فالسنجاب بينات أي الفول السوداني، لديه بحسابه عبر منصة انستجرام أكثر من 600 الف متابع، عبروا عن تضامنهم واحتجاجهم لما قامت به شرطة نيويورك عند اقتحام منزل صاحبه ومصادرته ومن ثم قتله، لتتحول إلى قضية السنجاب إلى رأي عام، تتسابق الصحف والقنوات لنشر الخبر وعقد اجتماعات مع صاحبه، مع هجوم على الشرطة لما قاموا به، وقام نشطاء بجمع تبرعات لصاحبه للتعويض عن الأذى الذي لحق به، وأعلنت السطات أن القوانين تمنع تربية الحيوانات البرية، وتم اكتشاف داء الكلب به وتم إعدامه، ولكن الشهرة جذبت الكثيرين للاستفادة من قصة السنجاب، منهم الون ماسك الذي غرد عبر منصة X «بأن الرئيس دونالد ترامب سينقذ السنجاب بيني»، وقضية السنجاب بينات لن تتوقف عليه ما دام هناك متابعون، يؤثرون في شهرة الناس وحتى الحيوانات، وهي لها علاقة طريفة ولو من بعيد، ولكن من نفس السياق وغرد بها محمد المقحم @mohamed6290 «رغم أن اختراع السيارة قد تم قبل 140 عاما، والطائرة تجاوز 100 عام، إلا أنه لم ينته دور الحمار».

* لا تستغرب!!

- يقال الفلوس تغير النفوس، لكن اللي مستغرب، تغيرنا ونحن طفرانين.

- «مزارق طيب» وهي العلاقة بين الأصدقاء الأوفياء تجدها علاقة ودية متبادلة، ولا نستغرب عند تحول حال أحدهم للأفضل، سواء في المال أو المنصب، بأن الطيب مازال يغلف هذه العلاقة لأنها بنيت على ود وحب وطيب وأخوه حقيقية دون مصالح.

- «ملح بارود» وهي عكس «مزارق الطيب»، فبعض العلاقات كما يقال تجعلك تظن أن العيش والملح بينهم، كأنه مطبوخ بملح البارود، فقط تنتظر أدنى خلاف لتثور كالبارود في تدمير علاقتهم وتحولها إلى عداوة، لأن أساسها كان قواعد مزيفة ومضللة.

- النقي والأصيل من البشر، قد نستغرب كيف يسهل خداعهم وخيانتهم وسرقتهم وتضليلهم، ولكن هذا البيت يفسر سبب ذلك بطريقة سهلة ومبسطة، يقول الشاعر الفرزدق:

استمطروا من قريش كل منخدع

إن الكريم إذا خادعته انخدعا