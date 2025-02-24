خالد السليمان



لم يستغرق الأمر طويلًا ليصبح الاحتفاء بيوم التأسيس جزءًا من وجدان المجتمع السعودي، فقد كان السعوديون مهيئين لاستذكار هذا الحدث التاريخي، فهو مرتبط بوجودهم ويرمز إلى الجذور التي يستمدون منها هويتهم وارتباطهم بالمكان والزمان !

يوم التأسيس ليس مجرد يوم عطلة، بل هو يوم احتفال بقصة نجاح وطن، واستذكار لماضٍ تليد صنعه أجداد نستلهم منهم العزيمة والثقة والبأس، لتواصل الأجيال المسيرة وتضيف فصولًا جديدة من النجاح لقصة وطن هو عنوان الفخر والاعتزاز لكل مواطن سعودي !

من الصعب أحيانًا التعبير عن المشاعر تجاه الأوطان عندما تطغى العاطفة، ويشعر المرء بأنه يحلق في سماء وطنه، وأي وطن؟! وطن يرفل في الأمن والأمان، ويزدهر بالتنمية والرفاهية، يحظى قادته بالاحترام والتقدير بين زعماء العالم، ويجد مواطنوه الترحيب في جميع دول العالم !

إن النعم التي أنعم الله علينا بها في هذا البلد لا تُحصى، فبلدنا مبارك بالحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن، وموفَّق عبر العهود بقيادة لم تنفصل يومًا عن شعبها، فهي منه وهو منها، في علاقة وفاء وولاء تبني أسوار هذا الوطن وتعزز أساسات استقراره !

باختصار... يوم التأسيس ليس احتفالًا بالماضي بقدر ما هو احتفاء بالحاضر وثقة بالمستقبل !