ليلى الجابر



مشهد لا يُنسى من جماهير نادي الاتحاد أشعلوا بحماسهم ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله تعبيراً عن سعادتهم بالصدارة وفارق النقاط الذي ضمن لهم الدوري، ففي الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي وفي يوم التأسيس الموافق 22 فبراير يتربع الاتحاد على عرش الصدارة برباعية على ضيفه الهلال وبفارق 7 نقاط.

جماهير غاضبة وأخرى في سعادتها غامرة.

ومن جانب آخر، يُصرح الكابتن محمد الدعيع عبر برنامج دورينا غير بأن الجماهير الهلالية هي سبب خسارة الهلال الليلة والتعثرات السابقة !!

الجماهير مصدر قوة وسند لكل نادٍ ولكن لا يمكن أن تكون سبب خسارتهم، فاللاعب لا بد أن يمتلك شخصية قوية أمام أي انتقادات يتعرض لها ليثبت إصراره على تحقيق الفوز وتصحيح الأخطاء،

والأصح هو أن الاعتراف بالأخطاء الفنية وضعف الفريق واحتياجاته سبب رئيسي لمعالجة المشكلة بأي نادٍ وتجاوزها بالمستقبل، فلا يمكن أن نوجّه أصابع الاتهام إلى الجماهير التي تعتبر عنصرا مهما في كل مواجهة.

هل يبدأ الهلال رحلة البحث عن مدرب؟

وأمام غضب جماهيري وإعلامي لم يصبح مدرب الهلال جيسوس هو المنقذ الأفضل بالنسبة لهم ولم يعد المُنافس الأقوى بين المدربين بعد أن خذلهم في أكثر من لقاء سابق بجانب خسارته أمام الاتحاد.

وقد صرح المدرب جيسوس أمام الإعلام بأن ضعف التحكيم هو سبب تعادلهم مع نادي الرياض وضمك، بينما صرح هذه الليلة بأن كثرة التنقلات والسفر أرهقت اللاعبين وكانت هي سبب الخسارة،

فبين أعذار المدرب وغضب الجماهير وصافرات الاستهجان نرى الهلال في دوامة البحث عن أسباب الهزيمة..

من أقوال جيسوس:

«لن نبكي ولن نعتذر أمام ضغط المباريات».

ألف مبروك للعميد وجماهيره الصدارة في دوري روشن السعودي الذي حقق الفوز بجدارة مع أعضاء فريق يمتلك روح القوة والإصرار والمنافسة.. وما زلنا أمام 13 جولة قادمة بإذن الله ولا يزال التنافس موجودا بين كل الأندية، فهل يحافظ على صدارته أم ستكون هناك مفاجآت أخرى؟