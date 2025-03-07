هناك شيء مريب في مطبخ البيت الأبيض وراء مطلب ضم كندا وغرينلاند. كندا، الدولة الأقرب سياسياً وجغرافياً للولايات المتحدة، رئيس وزرائها جاستن ترودو يتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه يسعى لتدمير اقتصاد بلاده حتى يستولي عليها. والدنمارك تقول إن ترمب يريد غرينلاند ولن نرضخ.

رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، الذي حوصر في المكتب البيضاوي، يساوم الآن على ما يمكن التنازل عنه أو الاحتفاظ به من أوكرانيا.

التفسيرات البسيطة تقول إن ترمب رئيس استعراضي، وعاشق للأضواء، أو يريد إشغال الأميركيين بقضايا خارجية في وقت يقوم هو بسلخ الحكومة الفيدرالية، وهذا ليس صحيحاً.

تقفي أثر ترمب يشير إلى أنه يعمل على مشروع ضخم يعكس ما وعد به مواطنيه في الانتخابات أن «يجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، هذا الشعار كتبه على الجدران والقمصان ورفعه في الانتخابات. لست من أتباع نظرية المؤامرة، وأعدّها وسيلة الكسالى لتفسير ما يعجزون عن فهمه في العالم. إنما يتراءى لي أن لدى ترمب مشروعاً يترجم طموحه لأن يكون أعظم رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، مثل جورج واشنطن الذي في عهده تأسست الولايات المتحدة، وضم الجنوب إليها، وصارت دولة كبيرة كما نعرفها اليوم.

ترمب كشف عن رغبته بضم، أو وحدة مع دولة كندا وجزيرة غرينلاند. ولو افترضنا أنه فعل فماذا سيحدث؟

انظروا إلى الخريطة. مساحة كندا أكبر قليلاً من الولايات المتحدة نفسها، نحو عشرة ملايين كيلومتر مربع. وغرينلاند أكبر جزيرة في العالم، أكثر من مليوني كيلومتر مربع.

لو أخذت مساحة الاثنتين فستصبح الولايات المتحدة الأميركية ضعف مساحتها الحالية، نحو 22 مليون كيلومتر مربع. ستكون أميركا أكبر من روسيا وضعف مساحة منافستها الصين!

المسألة أهم من مجرد التباهي بالحجم، تجميع الثلاث دول المتقاربة يمنح الولايات المتحدة وزناً أكبر وعمقاً جيوسياسياً، فضلاً عن القيمة الاقتصادية الهائلة.

طبعاً، القول إن ترمب يعتزم الاستيلاء على كندا وغرينلاند بقوة السلاح إذا فشل سياسياً مستبعد لاعتبارات عديدة، أولها، في النظام الأميركي ليس الرئيس من يعلن الحرب بل الكونغرس، وترمب في الانتخابات الأخيرة لم يحصل سوى على مجلس النواب، وذهب مجلس الشيوخ للديمقراطيين، وله في النواب أغلبية بسيطة لا تكفيه.

ترمب الطموح لم يقل ولا ينوي استخدام القوة وفق تصريحاته، لكنه أظهر ميكيافيلية لا يستهان بها. فقد لمح مراراً إلى أنه مستعد أن يشتري غرينلاند، وإغراء سكانها المنسيين بالتصويت على الخروج من الدنمارك.

أما كندا فهي الجائزة الكبرى. سبق أن جرب ترمب حظه مع ترودو وخاطب الشعب الكندي مباشرة داعياً للوحدة ولم يجد صدى. الآن ترودو يقول ها هو ترمب يرفع رسوم الجمارك على الواردات من كندا في محاولة شيطانيّة لتدمير اقتصادها حتى يضمها لاحقاً. ربما هذا صحيح لكنه سيكون ضماً قانونياً وبعد استفتاء دستوري. لا ننسى أن كندا تعتاش على سوق جارتها، 75 في المائة من صادراتها لأميركا، ومنها يأتي نحو ربع دخلها القومي.

ماذا عن حلفائه الأوروبيين الذين صعقهم برسوم جمركية غير مسبوقة تهدد اقتصاداتهم بالكساد وحكوماتهم بالمشاكل الداخلية؟ لديه حجة مقنعة وهي أنه يعاملهم بالمثل من حيث الرسوم، ولا ننسى أنهم قد يعارضون مشاريعه التوسعية وضد تقاربه مع عدوتهم روسيا، وهنا سيأتي دور المساومات التجارية.

العقبة الأخيرة، الخصوم. فكرة الوحدة أو التوسع بالتراضي ستعدّها روسيا والصين تهديداً لهما. التوافق للضم لا يكفي، فهناك دول أوروبية شرقية، مثل أوكرانيا وجورجيا والبوسنة والهرسك، تريد الانضمام لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي ولم يتم ضمها تحاشياً لإغضاب روسيا. إذن التوسع الودي يتطلب التفاهم مع الخصوم حتى لا يبادروا بالرد ويمدوا أيديهم إلى خريطة العالم ويستولوا على ما طاب لهم، وتنشب بسبب ذلك حروب كبرى.

هذه مجرد فرضية، وأعتقد أن لدى ترمب أو مستشاريه في الغرف الخلفية استراتيجية عنوانها «التوسع الجغرافي الودي»، ستتطلب التوصل إلى تسويات جيوسياسية أخرى في العالم. التفاهم مع روسيا، المجاورة بحراً لغرينلاند، يبرر مساعي ترمب المبذولة مع أوكرانيا حتى تقبل بالتنازل عما سبق أن استولى عليه الروس، تقريباً عشرين في المائة من أوكرانيا. هذا الحل ينهي الحرب والخسائر، ومن ناحية أخرى يسترضي موسكو للخطوات اللاحقة بالتوسع الأميركي الودي.

سيعارضه البعض لأنه يشبه التآمر الكولونيالي وقد يوقظ الاستعمار. تاريخياً الولايات المتحدة مستعمرة، وهي من حاربته فيما عرف بمبادئ ويلسون، الأربع عشرة نقطة، التي دعا فيها إلى إنهاء الاستعمار في العالم، وتحقق ذلك بعد الحرب العالمية الثانية. وواشنطن هي من ضغطت على حليفتيها بريطانيا وفرنسا للخروج من مستعمراتهما في أنحاء العالم، بما في ذلك المنطقة العربية.