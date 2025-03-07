لكل فترة زمنية حرب أهلية في لبنان، وفي كل حرب شعارات كثيرة ومطلب واحد: مطار غير المطار. أي مطار يسهل لفريق كبير من المواطنين (الأعزاء) الهرب من باقي المواطنين (الأعزاء أيضاً، وجداً). حالياً، المطار في منطقة النفوذ الشيعي. لذلك، هناك مطالب بتشغيل مطار القليعات في شمال لبنان (سُنَّة وآخرون)، ومطلب بفتح مطار حالات (مسيحيون وآخرون)، وتذكير بوجود مطار رياق العسكري عند الحاجة.

يتفادى اللبنانيون استخدام عبارة «تقسيم» تأدباً، لكنهم لا يكفّون عن استخدام وابتكار العبارات الموازية: الفيدرالية، الكونفيدرالية، اللامركزية، الاتحادية. أي شيء يؤمّن للناس المسافة الكافية بين بعضها وبعضها من دون الاضطرار إلى الخضوع لهيمنة الفريق القوي، أو المستقوي.

وهذا الفريق يتغير باستمرار: السُّنِّي – الفلسطيني، ثم السوري وما يليه، ثم الشيعي ودول «المحور»، أو «الممانعة»، وصولاً إلى اليمن. أولى الضرورات في هذه الحالات، المطارات: السفر و«العودة» من القليعات من دون التوتر في مطار رفيق الحريري. بيروت سابقاً. صحيح أن لبنان كله لا يتجاوز طول مدرَج واحد، لكن البحر جاهز للردم على ساحل حالات، وطالما رُفع خلال الحرب ذلك الشعار الجناسي الرنان: «حالات حتماً». والآن سوف يتم العثور بسهولة على شعار مبتكر: «القليعات يُقلع». أو «اجعلوا إقلاعكم سريعاً». حاربوا التقسيم. اجتنبوا الزحام على طريق المطار.

كان اللبنانيون يشتهون التقسيم في مواسم الاستقواء، لكنهم يخجلون به. وكان ذكر الطائفة في العلن من العيوب الكبائر. لكن مع التكرار أصبح المنكر عادياً، والجهر بالعيب طبيعياً. وها هم يناقشون مسألة المطار الجديد في البرلمان. والذريعة، أو الحُجة، أن مطار رفيق الحريري رهينة، يُغلَق الطريق إليه أو منه، بعكس ما تنص قوانين العالم حول حرية التنقل.

ولا تنسوا الفائدة المالية في الموضوع. مثل كل شيء آخر. حولت الشطارة اللبنانية إلى تجارة رابحة. فقد ارتفعت أسعار العقارات في القليعات 20 في المائة حتى الآن. نعدكم بالمزيد، إذا تم تطوير المشروع من ضمن فيدرالية وطنية، عاجلة أو عادلة، أو كلتيهما. خذوا ما يدهشكم.