حمد بن عبدالله القاضي

هذا الرجل يستحق التكريم الباحث المؤرخ أ.عبداللطيف الوهيبي؛ فقد حفل وعني بمفصل مهم من تاريخ وطننا الاقتصادي الذي نهض به من أطلق عليهم العقيلات برحلاتهم من القصيم إلى الشام ومصر.

لقد أسس متحف العقيلات بمدينة بريدة بالقصيم الذي أضحى مزارا يجسد الوفاء والتوثيق لتاريخهم، فضلا عن ذلك هو مؤلف موسوعة العقيلات «6 أجزاء» وصاحب مجلس عقيل ومؤسس موقع العقيلات الإلكتروني.

مؤرخ نذر نفسه لخدمة تاريخ رجال العقيلات وأثرهم الاقتصادي والاجتماعي وحين يتحدث لزوار المتحف يثري عقولهم بحديثه الموثق الممتع.

أدعو لتكريم هذا المؤرخ الباذل فكره ووقته وماله بعيدا عن الأضواء فهو يستحق التكريم من الجهات المعنية كإمارة منطقة القصيم وجامعة القصيم ودارة الملك عبدالعزيز وهيئة التراث، ولعل هذه الجهات تتعاضد للاحتفاء به بتوثيق ما نهض به رجال العقيلات برحلاتهم، وفي هذا وفاء له وتحفيز للأجيال للاهتمام بتاريخ وطنهم من جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

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الكلمة الأجمل

تلك التي تزاوج بين إثراء العقول وإراحة القلوب، ورائعون أولئك الذين يَسكن حروفهم نبض الإنسان ووهج الإحساس فهم يتناسون ذواتهم بل ويُسكتون جراحهم لِيُبلْسِمُوا جراحات الآخرين.