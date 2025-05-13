عبدالعزيز التميمي

أمس، 13 مايو 2025، هذا التاريخ يوثق حدثاً تاريخياً عالمياً يسطر بالمجد والشموخ للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله ورعاهم، وأنعم على المملكة بالخير والنعمة والسرور فهي تسابق الزمن لتسجيل الإنجازات الناجحة للبشرية دون استثناء.

السعودية اليوم منارة عزة وافتخار للعالم الإسلامي كله وليس للعرب وحدهم أو الخليجيين بصفتهم أو السعوديين بخصوصيتهم، إنما يحق لكل مسلم على سطح هذه الأرض أن يفخر بأن رزقه الله نعمة العيش وأنه موجود في هذه الدنيا بزمن حكم الملك سلمان بن عبدالعزيز، فما ينجز من إنجاز خير نافع للعالم هو الدافع والأساس لهذا الافتخار، كيف لا ونحن نشاهد البناء السعودي الخليجي العربي الإسلامي يعلو ويلامس السدم فوق الثريا والسماك الأعزل والدنيا كلها تنظر اليوم للأحداث بدهشة وإبهار وسعادة.

فالجموع المتجمعة بهذا التاريخ المهم للبشرية تشهد وتسعى للإعمار والبناء ونشر المحبة والخير والسلام في العالم، فطوبى لك منبع العروبة والإسلام، بلد العقيدة والسماحة والتسامح والتعاون والعطاء، وطوبى لك أخي وشقيقي السعودي بهذا الإنجاز المشرف لنا جميعاً، فالخير قادم بإذن الله وفعل الشرفاء جميعاً بداية من قيادتنا الحكيمة حفظهم الله إلى أصغر عامل بيننا في هذا الوطن الغالي الكبير بأفعاله وإنجازاته البطولية.

فأبشر يا لبنان وافرحي يا فلسطين وتأملوا الخير أهل غزة وتغنوا بأجمل الأناشيد يا عالم المحبة والخير والسلام، فبلادي السعودية اليوم تقود العالم كله وتجمعهم لفعل الخير وما ينفع الناس تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فطريق الخير أخضر ممهد لكل من يمد يده لكلمة الحق ويسعى معنا لبناء المجد والخير للبشرية دون المساس بأمن الدنيا ويقف معنا في وجه النار والدمار والخراب.

هنيئاً لكم في السعودية الغالية بهذه الإنجازات.