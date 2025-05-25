محمد ناصر الأسمري

كنت في أبها، منذ أسابيع المدينة الحالة التي أغرت الشعراء ولم تغوهم

سعدت بعد غياب ما كان مبرراً، أن ألتقي بثلل من الرجال الكرماء الأوفياء رفاق مسير وزمالة عمل، وأنا في خلوة من الزمان لا المكان، استذكرت بعض ما قال شعراء في أبها وجدة من تغني وتذكر وهيام، فكان أن وجدت ثلاثة من عمالقة الشعر السعودي قد سطروا ما يمكن اعتباره حنيناً وأنيناً في هاته المدن، وهنا ما سجلته نقلاً عن الشعراء الثلاثة -رحمهم الله-:

أبها طفلة الكلمات: محمد زايد الألمعي -رحمه الله- غرد بها نجله الشهم الوفي عبد الخالق:

اديرك آمالي وعشقي

وأرسم في جبينك لي محلا

ولو قال الزمان : أدر سواه

وجرب غير تلك لقلت: كلا

هي الألم المسافر في حروفي

ومن عشق التوجع في حروفي

فألقى وجهك المطري نحوي

وعليني على شفتيك علا

ولفيني بعطر ثراك حتى

أشع سنابلا وأكون حقلا

وأورق غابة وأطير طيرا

وأقطر في الصباح عليك طلا

أديرك كأس آمالي وعشقي

وأرسم في جبينك لي محلا

ولو قال الزمان : ادر سواها

وجرب غير تلك لقلت: كلا

هي الألم المسافر في حروفي

ومن عشق التوجع ما تولى

أيا أبها تفتش عنك عيني

وأنت على مدار القلب خجلا

كأن جمالك الأبدي روح

اذا نزعته نازعة تجلى

فصبي من دمائك في دمائي

فهذا الحب من دمنا تدلى

ليصبح سلسل الكلمات نهراً

ويخرج كل حلو منك أحلى

وما أغبى القصيدة حين تجثو

على باب الحقيقة وهي وجلى

ويغدو الصمت فاتحة المعاني

ويغرس في جبين الشمس نصلا

لتبقى طفلة الكلمات (أبها)

ولو شاب الزمان وصار كهلا

لكن الشاعر العملاق الدكتور غازي القصيبي -رحمه الله- كان منافساً لمحمد زايد الألمعي في الحب والتغني بأبها البهية التي يقول عنها الأهل في عسير: (أبها البهية ترد العزبة صبية).

هنا قصيدة أستاذي غازي التي سماها (عروس الربى الحبيبة أبها):

يا عروس الربى الحبيبة أبها

أنتِ أحلى من الخيال وأبهى

كلما حرك النفوس جمال

كنت أذكى شذى وأنضر وجها

واذا ما أرتمى على الجفن حلم

كنت في حلمنا أرقى وأشهى

أي أرض هذه التي شاقت الأرض جميعاً فغارت الأرض منها

يا عروس الربى الحبيبة أبها

يحلم النجم أن يمس يديها

وهي تابى لأنها منه ازهى

ويود الربيع لو كان طفلاً

يتلقى سر المفاتن عنها

يا عروس الربى الحبيبة.. والعشق فنون.. وجدت عشقك أدهى

وإذا ما ارتمى على الجفن حلم

كنت في حلمنا أرقى وأشهى

وأعتقد أن المغني محمد عبده قد غناها

والشاعر الراحل حمزة شحاته -رحمه الله- كان له صولة في التغني بمدينته جدة التي عشقها: وسمذَاها عشاقها في كل أرجاء الوطن إنها أم الرخا والشدة.

حمزة شحاته ذلك العبقري رسم صورة لجدة: (النهى بين شاطئك غريق)، هنا القصيدة القلادة كما أراها:

النهى بين شاطئيك غريق

والهوى فيك حالم ما يفيق

ورؤى الحب في رحابك شتى

يستفز الأسير منها الطليق

ومغانيك في النفوس الصديات

إلي ربها المنيع رحيق

إيه فتنة الحياة لصب عهده

في هواك عهد وثيق

سحرته مشابه منك للخلد

ومعنى من حسنه مسروق

كم يكر الزمان متئد الخط

وغصن الصبا عليك وريق

ويذوب الجمال في لهب الحب

اذا اعتيد وهو فيك غريق

تتصبيني به في دجا الليل

وقد هفهف النسيم الرقيق

مقبلا كالمحب يدفعه الشوق

فيثنيه عن مناه خفوق

حملته الأمواج أغنية الشط

فأفضى بها الأداء الرشيق

نغما تسكر القلوب حمياه

فمنها صبوحها والغبوق

فيه من يحرك الرفق والعزف

ومن أفقك المدى والبريق

أنت دنياه رفافة بمعنى الروح

وكون بالمعجزات نطوق

رضي القيد في حماك فؤاد

عاش كالطير دأبه التحليق

ما تصبته قبل حبك يا (جدة)

حبيساً دنيا بقيدها وعشيق

حبذا لأسر في هواك حبيساً

يهوى الفكر والمنى ما يضيق

(جدتي) أنت عالم الشعر والغنوة

يروي مشاعري ويروق

تتمشى فيك الخواطر سكرى

ما يحس اللصيق منها اللصيق

(جدتي) لا التي يحب الخليون

شقاء عذب وسر انقي

أنت مرتاد وحدتي ان تبتلت

وإن شنتَ عالم مطروق

لي ماض لم انسه فيك قد

غص بشدوه غروبه والشروق

تتناجى أصداؤه في بواديك

اذا عادها الخيال الطروق

كم معنى مثلي يطارحه الحب

فينبو به السبيل الزليق

ودعي يصطك في فمه القول

عثارا مكانه مرموق

أمن العدل أن يشاكلني فيىك

جبان عما ازيغ فروق

لا تلومي على عتباك حر

قلبه منك بالجراح شريق