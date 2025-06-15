مفاتيح الاستقرار أصابها الصدأ، لا بد من تغيير الأقفال، المستقبل يصفي حسابات مع التاريخ، الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، تضعنا أمام صورة جديدة، تؤكد أن الخيال الحديث، هو أقرب طريق لتبديد الواقع القديم.

المعارك لم تعد تحسمها الدبابات والمجنزرات والمدفعية، لكل حرب أسلحتها التي تنتهي مع نهايتها، حدث ذلك في كل الحروب العالمية السابقة، وكذلك في الحروب الإقليمية.

أما حروب العصر الراهن، فتقف على صخرتين، صخرة قديمة وجدت منذ آلاف السنين، هي الاستخبارات، التي تطل على المنافس من وراء الجدران، والصخرة الثانية الجديدة هي المسيَّرات، ذلك الاختراع الذي جاء من عالم الذكاء الاصطناعي، ليحسم المعارك بأسرع وقت، وأقل كلفة.

وإذا ما وضعنا السلاحين، الاستخبارات، والدرونز معاً، فسنجد أننا أمام شكل جديد لنظام عالمي بمواصفات خاصة، صحيح أن الاستخبارات القديمة موجودة طوال الوقت، لكنها مع عالم الدرونز، اكتسبت مهارات كبرى أكثر خطورة.

ذات صباح استيقظ العالم على دوي موقعة «البيجر»، في لبنان، حين استخدمت إسرائيل أجهزة اتصالات بسيطة يمسك بها مواطنون، سواء أكانوا مقاتلين أم شخصيات عادية، وأعطت الإشارة لتفجير هذه الأجهزة عبر الذكاء الاصطناعي، فانفجرت وقتلت وأصابت الآلاف في لحظة واحدة، وفي أماكن مختلفة، تحققت الأهداف، اختلطت الأوراق، تغيرت قواعد الحروب، اللعبة الاستخباراتية تأتي من الخلف بقوة، الغلبة لمن يملك المهارتين، و«البيجر» صار كابوساً يطارد الجميع.

وفي اليوم التالي لموقعة البيجر، ظهرت موقعة تفجير الاتصالات اللاسلكية لتأكيد أن أداة الحرب الجديدة صالحة في هزيمة المنافسين، فتتغير معها نتائج الحروب، ولم تعد ميادين ولا ساحات، ولا أجواء، فقط مجرد ضغطة على زر ستكون كافية، لتحقيق هدف من أهداف الحرب.

وأعتقد أن بعد موقعة «البيجر»، تغيرت القواعد بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني، بل إن دول العالم سارعت إلى التفتيش عن هذا الخطر الجديد، الذي قد يلاحقها من دون سابق إنذار، اللعبة باتت أخطر مما يعتقده عالم التكتيك والإستراتيجيات.

عالم الاستخبارات والدرونز، لا يعرف حدوداً جيوسياسية، وليس له وطن يقيم فيه، بل هو عالم كل العوالم المخفية، لا يستأذن في الدخول، ولا يستطيع أحد أن يمنعه من الخروج، فهو قد يرقد بجوارك في غرفة نومك، على هيئة «هاتفك المحمول»، الذي يمكن أن تُزرع فيه برامج خبيثة لا تُرى في التطبيقات، لكنها تختبئ تراقبك في سكناتك وحركاتك، وربما تلتهمك في الوقت المناسب.

لم يستطع نابليون بونابرت، اجتياز الأراضي القيصرية - الروسية الشاسعة في بداية القرن التاسع عشر، وعجز أدولف هتلر، عن اجتياز الأراضي ذاتها في الحرب العالمية الثانية، لكن مجموعة درونزات صغيرة عبرت كل أراضي روسيا الشاسعة، واجتازت 4500 كيلو متر من الحدود الأوكرانية - الروسية، ووصلت إلى سيبريا، وهاجمت قواعد عسكرية روسية حساسة، ودمرت طائرات عملاقة واستراتيجية، مجهزة لتحمل أسلحة استراتيجية، وصواريخ، وقنابل، وتعد الأكثر كفاءة في أنظمة سلاح الجو الروسي.

اللافت للنظر هنا، أن مجموعة الدرونز، ومجموعة الاستخبارات، اجتازت المسافة الطويلة، وكمنت بجوار القواعد العسكرية الروسية، ثم هاجمت لحظة إعطاء الأوامر، لتفاجأ روسيا بأنها تضرب في المكان الذي لا يصل إليه أحد، بالطبع كانت عملية استخبارات دقيقة، تمتلك أدوات أكثر دقة، احتاجت ثمانية عشر شهراً، من السكون لتضرب في الوقت المناسب، وقد حدث.

إن امتداد الخطر الاستخباراتي - الدرونزي يتعاظم، ويصبح معضلة حقيقية لعالم اليوم، يتحدث عن ذلك فجر الجمعة، الثالث عشر من يونيو عام 2025، اللحظة لم تكن عادية، لم نسمع دوي أصوات المدافع أو الدبابات، أو أزيز الطائرات بالمفهوم التقليدي، تهاوت أمامنا ذكريات الحروب التقليدية.

درونز تل أبيب، تترك بصماتها على طهران، حرب سرية تحت جنح الظلام بأدوات عصرية، تحركها معلومات استخباراتية كامنة على مدى أشهر، من دون أن ترى أو تلاحظ، إسرائيل تكرر اللعبة القاتلة، تعطي الأوامر لمسيّراتها، وفق إحداثيات ومعلومات وجدول أعمال، لاستهداف مفاصل القوة والسيطرة في طهران.

إن الحرب بين إسرائيل وإيران، كانت متوقعة، لكنني لا أتوقف هنا عند الحرب في حد ذاتها، فهي، حرب لها بداية، وقطعاً ستكون لها نهاية، أما الذي يستوقفني بشدة، فهي أن العالم بات في قبضة الدرونز، وعالم الاستخبارات الجديدة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.

لذا، فإنه بات لزاماً علينا أن نفهم محتوى هذا الخطر الجديد، ونتعامل معه، ونكون جاهزين له، حتى لا نجد أنفسنا منجرفين في تيار، يرمي بنا خارج التاريخ، تكون فيه دولنا رهينة في يد جماعات أو تنظيمات، تؤمن بعقيدة الدرونز.