ريهام زامكه



هل أخافكم العنوان؟ أو على الأقل استغربتوه؟ (اسم الله عليكم)، إذا كانت الإجابة نعم، فهنيئاً لك يا عزيزي القارئ، فعلى ما يبدو أن قلبك وإنسانيتك لا تزال تعمل بكفاءة، ولم تحتج بعد إلى (صيانة).

ففي هذا الزمان لم تعد المآسي تُعاش، بل أصبحت (تُصوّر) وتُوثّق لحظتها، ولم يعد الحزن يُحترم عند بعض البشر الذين ماتت ضمائرهم و(اختلت) فيهم أسمى معاني الإنسانية.

فالمريض أصبح مادة، والفقير مشهدًا، وصورة الميت «ستوري» يرفق مع «إيموجي» حزين وقلب مكسور !

وعادة تصوير كل ما هو موجع، ومفجع، ومحرج أصبحت منتشرة في سبيل المشاهدات.

لا أدري أين هي الإثارة في الأمر، أو أين هي (أخلاقك) تحديدًا، حين تلتقط صورة لشخص مريض يرقد على سرير أبيض في المستشفى، وتتعمّد إظهار أنبوب الأوكسجين ووجهه المُتعب، وتحرص أن يكون في أقصى مراحل (الوهن) فقط ليبدو المشهد دراميًّا ومؤثرًا أكثر ويجلب لك المشاهدات، ثم بكل بساطة تكتب:

«ادعوا له يا جماعة»؟!

(ندعي لمين؟) والله في هذه الحالة، الدعاء المفروض يكون لك، لأنك أنت المريض الحقيقي.

أما الفقراء المساكين، فلهم الله؛ إذ يواجهون نماذج بشرية متعددة، بعضهم فقراء في الأدب والمروءة والكرامة، يعاملونهم وكأنهم نماذج إنسانية مُستباحة، تُعرض وتُصوَّر مقابل مساعدات لا تُعطى إلا بعد التقاط صورة (مُبكية) تثير شفقة الآخرين !

أما الأدهى، والأمر، والأصعب، والأغرب، والألعن -والذي عجز عقلي المسكين عن استيعابه- هو «تصوير الأموات»!

نعم، نعم؛ هناك من يلتقط (سيلفي) مع شخص ميت، وهناك من يصوّر ميتًا وهو في «مغسلة الأموات»، بل وهناك من يصوّر الميت وهو مكفَّن ويوارى الثرى في مثواه الأخير!

فلم يعد الموت أمرًا جللاً يجبر البعض على الصمت والحزن، لا بل أصبح مناسبة اجتماعية تُصور وتُوثق أيضًا، صور الجنازة، صور العزاء، صور «المرحوم»، أصبح لديهم (فعاليات) في الموت أيضًا.

وعلى الطاري وبما أن التهاويل تجّر التهاويل؛ فدعوني أخبركم أن هناك ما يسمى بـ(مكياج العزاء) تضعه بعض «الناقصات عقل» قبل أن تذهب لتأدية الواجب، ربما حتى لا يختلط على أهل الميت شكلها (بمكياج وبدون)، والمُهم بل الأهم أن تكون الماسكرا Waterproof حتى لا تفسدها (دموع التماسيح).

(لقطة أخيرة):

عزيزي المُصور؛ قبل أن تصور الناس، صوّر نفسك في موقفهم، وشاهد صورتك جيدًا، لأنك (ستمسحها) فورًا.

لذا اعمل (فوكس) على عقلك ولا تصوّر مريضًا يتألم، ولا فقيرًا يستر ملامحه، ولا ميتًا سلم أمره لربه.

لأنك إن لم تكن إنسانًا، ستكون،،،،،،،.

يا جماعة؛ مين اللي حذف الصورة؟!