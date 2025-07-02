محمد العبدي

بدأ البطولة بالتعادل مع كبير أوروبا «ريال مدريد»، ثم تعادل فانتصر ليصعد للدور ثمن نهائي بطولة العالم، مكرراً ما فعله المنتخب قبل «31» عاماً ومن الأرض الأمريكية، حيث واجه بطل العالم «حامل اللقب» مانشستر سيتي بمدربه العبقري بيب جوارديولا وكتيبته المدججة بالنجوم الكبار، ففاز الهلال برباعية تاريخية في مباراة الأشواط الأربعة، ليصل كبير القارة الآسيوية للدور ربع النهائي هازماً ظروف الغيابات قبل اللقاء والإصابات أثناءه، ويكفي أن يغيب قائده سالم الدوسري أفضل لاعبي القارة وهدافه ميتروفيتش ومدافعه حسان تمكبتي، ولكنه الهلال الذي غادر لأمريكا بمدرب جديد تم اختياره بعناية فائقة ليصلح ما أفسده من سبقه فقدم فريقاً كامل الدسم ومثيراً وبارعاً.

هذه الانتصارات والوصول للدور ربع النهائي العالمي تتعدى كونها انتصارات في كرة القدم، فهي تقدم بلدنا للعالم وما وصل إليه من تقدم وازدهار ورقي في كافة المجالات ومنها الرياضة وكرة القدم.. فكما كان فوز المنتخب على أبطال العالم الأرجنتين في مونديال الدوحة 2022م حديث العالم، وكما كان هدف الأسطورة سالم الدوسري في مرمى أبطال العالم غالياً وثميناً وصنف ضمن أغلى وأهم دعاية لوطن يتطور بفضل قيادته وتناغم شعبه مع حكومته.

بالأمس كان المنظر مبهراً في مدرجات ملعب أورلاندو والجماهير الهلالية تناصر فريقها وهو يقابل عملاق إنجلترا وحامل لقب البطولة العالمية وأقوى المرشحين للمحافظة على اللعب بثقة استمدها شعب السعودية من ثقته بنفسه وإمكانياته وتطلعاته.

بالأمس كان الجمهور السعودي راقياً وداعماً مهماً لفريق لا يخذله في كل المنافسات وأياً كان مستواها، ولكن بمثل هذه الانتصارات كان الإنجاز مختلفاً ويليق بزعيم الكرتين السعودية والآسيوية، فوصيف العالم وممثل العرب وزعيمهم كما وصفه رئيس فيفا جيان انفانتينو كان بمستوى المناسبة وقدم صورة استثنائية عن فريق آسيوي عربي سعودي مختلف أداءً وطموحاً وإنجازاً.

مبروك للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان «حفظه الله»، مبروك لرجل المبادرات النادرة والإنجازات التاريخية رجل الرأي والحكمة والرؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بطل وصانع هذا الإنجاز برؤيته الثاقبة وحكمته ودعمه ورهانه على رجال وطنه.

للهلال والهلاليين شكراً لكم على كل ما تقدمونه للوطن عبر ناديكم المختلف بطموحه وإنجازاته وتجاهله لكل محاولات جره لمستنقعات الضجيج، فالتاريخ يحفظ لكم أنكم الأكثر بطولات وجماهير في كل مكان ومناسبة، فبطلنا هزم بطل أوروبا في ملحمة تاريخية بالأرض الأمريكية.