يحتار المراقبون العرب والمسلمون، وربما أيضاً الروس والصينيون، في الموقف الإيراني بعد الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران؛ فقد كان المتوقَّع أن تسارع إيران، رغم دعاوى انتصارها، إلى التفاوض مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه مدّ اليد أكثر إلى روسيا والصين، والمبادرة إلى صياغة علاقاتٍ جديدة وإيجابية مع دول مجلس التعاون وتركيا وباكستان التي أظهرت دعماً متحمساً في وجه العدوان. تبدو إيران الآن هادئة أكثر من اللازم، وحركتها الداخلية والخارجية أبطأ بكثيرٍ مما هو ضروري لمواجهة الموقف الخطير الذي تجد نفسها فيه. فحتى لو كانت تتوقع (وهو مبرَّر) أن تتواصل الحرب ضدّها بنووي أو من دون نووي، لا يسوِّغ ذلك حالة الجمود والتهيُّب التي تبدو عليها في أيام ما بعد الصدمة المروِّعة.

منذ آمادٍ وآماد تبدو إيران منحشرة (إذا صح التعبير) بين الموقع والدور. فبالإضافة إلى الذكريات البعيدة، ولكن الحية، للإمبراطورية الهائلة قبل الإسلام، يضيق الجسد الضخم ويحسُّ بالانحشار كلما سيطرت فيها سلطة قوية توحّد الهضبة الإيرانية. بعد الإسكندر والرومان والبيزنطيين والعرب وطوال قرون تسلَّطت في محيطها إمبراطوريات كبرى، منها العثمانيون فالروس والبريطانيون وحتى الأفغان. لكنْ منذ استطاع الصفويون توحيد الهضبة الإيرانية الضخمة من جديد، في مطلع القرن السادس عشر، يعبّر ذلك الانحشار عن مطامحه بالتوسع في جهاته الثلاث أو الأربع، إذا أضفنا للبر الشاسع المحيط مضيق هرمز وما وراءه. في القرن السادس عشر وما بعده حقّقت إيران ثلاث وحدات: الجغرافيا والعصبية الفارسية والمذهب الشيعي. ولذلك منذ القرن الثامن عشر (وقبل الدول المحيطة) يتحدث المنظِّرون الألمان والبريطانيون عن قومية إيرانية تتبلور.

في الستينات والسبعينات من القرن العشرين. ورغم الحرب الباردة أو بسببها، بدا هذا الانحشار في تحركات وسياسات الشاه محمد رضا بهلوي تجاه المحيط، لكنّ الولايات المتحدة قطب الحرب الباردة الأعظم وحليف إيران آثرت عليها تركيا ثم إسرائيل، ويقال إن ذلك يعود إلى نزوع إيران الاستقلالي، في حين دخلت تركيا في «الناتو»، وأبدت استعدادها للوقوف في وجه الاتحاد السوفياتي بعد فشل حلف «السنتو» الذي كانت تقوده بريطانيا وإيران وتركيا من ضمنه.

الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 أضافت للطموح الإيراني بُعداً آيديولوجياً غلّاباً هو التشيّع السياسي، وهو بُعدٌ ما كان يلعب دوراً مؤثراً أيام الشاه الذي احتفل في السبعينات بالبُعد القومي الإمبراطوري الأسطوري قبل الإسلامي (2500 عام على نشوء الإمبراطورية الإيرانية). نص الدستور الإيراني للثورة الصادر عام 1980 على تصدير الثورة لصالح المستضعفين ولمعاداة الإمبريالية الأميركية. وطوال أربعين عاماً وأكثر ظللتُ أكتب مبالغاً (ولكن ليس مخطئاً) أنّ صدام حسين جنى علينا نحن العرب عندما شنّ حربه الكبرى على إيران عام 1980، لأنه وجّه تلك الطاقة الثورية الكبرى باتجاه أقاليم غرب إيران العربية. وما قدّرتُ وقتها عمق «لعبة الأُمم» التي كانت تقودها الولايات المتحدة ولا تزال، وأنّ صدّام حسين القائد الكارزماتي باسم القومية العربية لخلافة جمال عبد الناصر كان منحشراً هو أيضاً بين موقع العراق ودوره!

إيران الثورية ولديها قائد كارزماتي أيضاً، وأيضاً تحركت بشتى الاتجاهات، لكنها وجدت الجانب الغربي لجغرافيتها هو الأكثر سهولة وقابلية للاختراق، خصوصاً أنّ العراق الصدّامي ظلّ في عين العاصفة الأميركية بعد غزو الكويت إلى أن غزته، وأسقطته عام 2003، وأهدته لإيران المندفعة (2003 - 2010) فاستتبعته إيران، وهو البلد ذو الأكثرية الشيعية، ومضت في اختراق سوريا ولبنان... فاليمن ودائماً بالربط بين الآيديولوجيتين أو المطمحين الاستراتيجي والمذهبي، فإيران يحكمها رجال الدين.

منذ عام 1981، بدأت إيران تحتفل بـ«يوم القدس». وتوهمنا - نحن العرب - أنّ رفع إيران لراية فلسطين ليس أصيلاً، وإنما هو للحطِّ من شأن اهتمام العرب بفلسطين، بدليل إقبال مصر على السلام مع إسرائيل عام 1979. ومرة أخرى، ينبغي التنبه إلى الازدواج بين الاستراتيجي والمذهبي، وليس الاستراتيجي وحسب في سياسات إيران الثورية. ومرة ثالثة أو رابعة، لاحظ الأميركيون والأوروبيون عام 2003 - 2004 أن إيران، ومن ضمن طموحها الاستراتيجي صار لديها برنامج كامل لإنتاج سلاح نووي، فحوّلت الملفّ النووي الإيراني من وكالة الطاقة إلى مجلس الأمن!

للخروج من ذهنية الانحشار بين الموقع الكبير والدور المطموح إليه، تحتاج إيران إلى تغيير جذري في سياساتها، ومن ضمن ذلك التفاوض مع الولايات المتحدة، والتعاون والتكامل (وليس التنافس) مع دول «مجلس التعاون الخليجي» وتركيا وباكستان؛ فهل تمتلك المرونة والشجاعة للقيام بذلك، خصوصاً أن الإسرائيليين والأميركيين ما عادوا يمتلكون إلَّا الاستراتيجية الهجومية تجاه إيران؟!