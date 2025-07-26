إعلان وفاة أشهر نجم في عالم المصارعة الحرّة الأميركية هولك هوغان عن 71 عاماً، الخميس الماضي، أثار الذكريات، ليس عن أميركا، بل عن سعودية الثمانينات والتسعينات.

هوغان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، كان النجم الأكثر شهرة في تاريخ الـ«دبليو دبليو إي» الممتد 5 عقود.

كان أول عرض له عرض «ريسلمانيا» عام 1985 وفاز بـ6 بطولات «دبليو دبليو إي»، كما ظهر في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية، حسب الأخبار عنه، كما أنَّ له نافذة سياسية، فهو من «نجوم» التيّار الترمبي الأميركي.

تذكّرتُ حماسة السعوديين، خاصّة كبار السنّ، مع كل مساء اثنين، وانقسامهم بين هذا النجم أو ذاك، فريقٌ مع «الشبح» هوغان، وهذا كانَ لقبه القديم، وآخر مع «توني غاريّا» أو «سنوكا الطائر» أو «أندريه العملاق» أو «بيدرو موراليس» أو «سويد هانسن» أو «الريبا»، وبعضهم تبلغ به الحماسة أن يحاكي حركة «السوبلكس الخلفي» أو «المقص» جسدياً، مع عبارات التشجيع للبطل المنصور، والتبخيس من الخصم.

كانت متعة تشمل جُلّ السعوديين، ما عدا نساء البيت المسكينات المشغولات بإعداد أباريق الشاي ودِلال القهوة، وأحياناً صحون العشاء، لتلك السهرة الرجالية الرجولية الصاخبة.

كان صوت المُعلّق السعودي المُبدع إبراهيم الراشد رحمه الله، سبباً في زيادة المتابعة والتفاعل مع جولات المصارعة الساخنة هذه.

عن إبراهيم الراشد، خرّيج إيطاليا في الهندسة، الذي كان يتقن 4 لغات، ذكر الأستاذ منصور العسّاف في مطالعة وافية له بجريدة الرياض، أن إبراهيم الراشد ولد عام 1945 في قرية البير بالقرب من ثادق، شمال العاصمة الرياض، واشتهر بالتعليق على مباريات المصارعة من السبعينات حتى اعتزاله التعليق عام 1998.

يضيف العسّاف: «كان المشاهدون يحبّون متابعة مباريات المصارعة، ويظل بعضهم ساهراً حتى يتمكن من متابعتها في موعدها الساعة الحادية عشرة، وهو موعد المشاهدين مع الإعلامي ‏منير شمّا مقدم برنامج المصارعة الحرة، قبل أن يتسلَّم زمامَها إبراهيم الراشد، ‏رحمه الله، عام 1975».

هذه المرحلة التي لم يكن فيها في السعودية سوى قناة تلفزيونية واحدة، ثم صارت اثنتين لاحقاً، كان هناك حرصٌ على الجودة، على بساطة التقنية حينها، الجودة في المحتوى والصوت واللغة والتعبير والنصوص والموسيقى والعزف وكل أنواع المحتوى.

كل شيء تلفزيوني كان متقناً ومُختاراً بعناية، لذلك صار عمره طويلاً حتى الآن، أمّا اليوم، فوفرة وكثرة وطفرة في التقنيات والقنوات والآن «المنصّات» في السوشيال ميديا، لكن هناك قِلّة وشُحٌّ في الجودة والعمق والتأثير، نعم يوجد الجيّد، لكنّه قليلٌ بالقياس إلى تلك الأيّام.

رحم الله الراشد، ومن رحل من جيل الآباء في مرحلتي الثمانينات والتسعينات.