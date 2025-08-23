إذا استبعدنا حرب أوكرانيا، وهي حرب أوروبية، فإن أبرز الأقاليم الأكثر دموية في العالم اليوم في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً غزة والسودان واليمن وسوريا. في غزة، منذ حرب أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وما تلاها، أصبح قطاع غزة من أكثر مناطق العالم دموية؛ حيث سقط مئات الآلاف من القتلى والجرحى حتى الآن.

في السودان، دارفور والخرطوم، الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، تسببت في مقتل عشرات الآلاف، وتشريد أكثر من مليون نازح، ليصبح السودان من أكثر أقاليم العالم دموية. في سوريا رغم تراجع حدة الحرب الأهلية، مقارنة بما بين 2012 و2015، فإن الاشتباكات مستمرة، خصوصاً في الشمال وتُنذر بمخاطر. في اليمن وإن هدأت نسبياً بعد المفاوضات السعودية-الحوثية، لكنها ما زالت جرحاً مفتوحاً يتسبب في قتل العشرات يومياً. إذن الأكثر دموية بالمعنى المباشر، أي عدد القتلى في فترة قصيرة، في المنطقة العربية أو الإسلامية، إذا وسعنا دائرة النظر.

لذلك من الضروري أن نسأل لماذا كل هذا الدم الذي يجري في المنطقة منذ سنوات، وفي بعضها لا تبدو له نهاية؟ عندما نبحث عن الأسباب، نجد الأبرز هو العامل الجغرافي الجيوسياسي، فالمنطقة تقع في قلب العالم القديم بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما جعلها ساحة تنافس القوى الكبرى منذ آلاف السنين. هذا التنافس على الموارد الضخمة الموجودة في هذه المنطقة يقود إلى الصراع، كما أن موقعها على طرق التجارة الدولية، واعتماد العالم على الطاقة، وأيضاً وجود قناة السويس، ومضيق هرمز، وباب المندب، كلها مفاصل حيوية في التجارة الدولية وفي الصراع الجيوسياسي. فالشرق الأوسط يمتلك أكبر احتياطي من النفط والغاز في العالم، وهذه الثروة جعلت المنطقة أيضاً مطمعاً للقوى الكبرى، ومكاناً للتنافس، سواء تنافس القوى القديمة، الولايات المتحدة وأوروبا، أو الحديثة، الصين وروسيا، إلى درجة أن بعض الكُتّاب يرى أن النفط قد تحوّل إلى ما يُسمى «لعنة الموارد»، فبدلاً من أن يجلب الاستقرار والتنمية، أصبح سبباً للحروب والفساد والاعتماد على الخارج، كما هو في ليبيا مثلاً.

في مكان آخر أيضاً، الإرث الاستعماري الذي رسم الحدود بعد الحرب العالمية الأولى، بعد أن انهارت الإمبراطورية العثمانية، وتقاسمت بريطانيا وفرنسا المنطقة، فيما عرف باتفاقية «سايكس بيكو» 1916، من أبرز الأسباب، فالحدود رسمت بشكل اعتباطي، دون مراعاة للتنوع الديني والعرقي، ولهذا السبب تركت مشكلات غير محلولة مع الأقليات المختلفة التي تسكن هذه المنطقة، وخلقت توترات داخلية مزمنة تنفجر من وقتٍ لآخر في شكل حروب أو نزاعات أهلية، تسمح بالتدخل الخارجي.

أما القضية الكبرى التي تُسبب كل هذه الصراعات فهي الفكرة غير المستقرة في ذهن «التفكير السياسي العربي» بين ثلاث حلقات؛ الدولة الوطنية، والدولة القومية، والدولة الأممية، فهناك جماعات سياسية ترى أن الحل في مشكلات الشرق الأوسط هو الدولة الأممية، أي ما فوق الدولة الوطنية، أو القومية، وهذه تتبناها جماعات راديكالية تتخذ من الإسلام مركباً لها، وتتحدث عن الدولة الإسلامية الكبرى، أما الدولة القومية، وهي نتاج التفكير الأوروبي في القرن التاسع عشر، فقد تبنّاها البعض دون تطوير لها يُناسب الإقليم، فأصبح هناك تداخل بين الدولة القومية والدولة الوطنية، إلى درجة إشعال الحروب، والتدخل السافر في شؤون الدولة الوطنية، عدا، وهو الأهم، عدم نضج مفهوم الدولة الوطنية القائمة على المواطنة والجغرافيا.

هذه أبرز الأسباب وغيرها، وعلى رأسها الصراع العربي-الإسرائيلي، فمنذ قيام دولة إسرائيل عام 48 أصبح النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي محوراً رئيسياً للعنف، وقد سبب هذا الصراع الكثير من الانقلابات السياسية في عدد من البلدان، وأيضاً انشقاقاً في الفكر السياسي العربي، جعلت أكثره مزدوجاً وغامضاً.

غياب الإدارة السياسية الحصيفة ولّد ما عُرف بالربيع العربي في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وقد أدّى ذلك الانفجار الهائل المبني على أزمات اقتصادية واجتماعية، إلى عدد من ردود الفعل ما زالت مؤثرة في المنطقة.

كل حرب إقليمية في منطقة الشرق الأوسط تتحول إلى حرب بالوكالة، ما يزيد الدموية، ويطيل أمد النزاعات، والمؤسف أن بعض هذه الحروب غير مُلتَفت لها عالمياً، كالحرب التي تجري في السودان مثلاً، والتي يدفع المواطن السوداني ثمناً غالياً نتيجة هذا النزاع المستمر.

وعلى الرغم من أن إقليم الشرق الأوسط يُعدّ الأكثر دموية، بشكل مباشر أو غير مباشر، فإن الملاحظ هو غياب الفاعلين عن دراسة هذا الموضوع، والسعي إلى إيجاد مدخل أو مداخل لحل هذا النزاع الكبير، أو التفكير في مؤسسات تضبط الصراع. فالمؤسسات الإقليمية غير فاعلة، والمؤسسات الدولية لها من انشغالاتها ما يجعلها تصرف النظر عن التدخل المباشر لحل النزاعات في هذه المنطقة.

لذلك من الأهمية بمكان الدعوة إلى مؤتمر عربي، من أهل التعافي، تبادر به تلك الدول الوطنية المستقرة للنظر في هذا الأمر، وتقديم حلول أو بداية حلول، لأن استمرار هذا الصراع يجعل القوى الراديكالية تقود الرزنامة السياسية، وهي لا تعرف غير العنف!

آخر الكلام: لأن الحروب تُولد في عقول البشر، ففي عقول البشر يجب أن تُبنى حصون السلام (معلق على بوابة اليونيسكو - باريس).