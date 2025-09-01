بسبب موعد 23 يوليو (تموز) يعود كل صيف إلى جدل وجداني مؤثر حول الناصرية، وجمال عبد الناصر. وينقسم المجادلون غالباً إلى الفرق نفسها، والطباع نفسها، ويُعدد محبو عبد الناصر الميزات، في حين يُدوّن معارضوه الأخطاء؛ بدءاً، طبعاً، بالنكسة.

إنه جدل صحي وضروري. في كل سنة يزداد المؤيدون تعقلاً وتأولاً، ويزداد المعارضون انفتاحاً ونضوجاً. وهناك، بين الاثنين، فريق الجهل، والهياج، وأسلوب التنك - الذي ليس له أي قيمة من قيم البحث والتقييم. ويأمل المرء، في صورة خاصة، أن ينضم المزيد من الأكاديميين إلى إضفاء المزيد من العمل العلمي في درس مرحلة لم تَدمْ أكثر من 18 عاماً، لكنها حفلت بمفترقات تاريخية لم تُعرف من قبل.

من الصعب على المؤرخين إحصاء أو حصر تلك الأحداث: عدوان السويس، حرب 67، الوحدة (والانفصال) مع سوريا، حرب العبور، حرب الاستنزاف، فترة الحياد الإيجابي، بناء السد العالي الذي حمى المصريين من «البلهارسيا». الحرب المكلفة في اليمن، حروب صوت العرب على العرب، النزاعات الدائمة مع سوريا والعراق، إلى آخره.

عناوين لا نهاية لها. وفي المقابل غابت، أو تعثّرت مشاريع التنمية، وتردّى الاقتصاد، وفرّ الاستثمار، وتجمّدت الصحافة، وتراجعت النهضة الثقافية الأدبية الكبرى، وأخفقت الصناعة الوطنية في بلوغ مستويات المنافسة، وانحسرت الحريات.

مثل كل دولة في العالم، هناك ميزان للحسنات والسيئات، لكن هذه مصر، وهي لا تحتمل ترف التجارب، ولا حياة «الاتحاد الاشتراكي»، والحزب الواحد، واستفتاءات الـ99.999 في المائة مهما أحبت عبد الناصر. وكانت مثل هذه الأعمال تُشعل سوق الدعابات في مصر، وتؤثر في النظرة إلى الحكم.

أعادت الناصرية الكرامة السياسية إلى المصري، لكنها طالت كرامته الاقتصادية. وبعد الازدهار الذي ساد أيام الملكية، صارت الحياة في مصر تُشبه الحياة في تقشف أوروبا الشرقية، ومثلها صار الناس يقفون في طوابير الخبز والخضار. لكن في الوقت نفسه كان عبد الناصر يقف إلى جانب نهرو، وخروشوف، وسوكارنو، ونكروما، وشو آن لاي.

ليس للتاريخ وجه واحد...