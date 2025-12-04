حمد بن عبدالله القاضي

»»‏ رقم كبير يجعلنا نمتلئ فخراً به..

‏هذا الرقم يمثل خريجين وخريجات حصلوا على برنامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية لهذا العام من هيئة التخصصات الصحية.

‏وهم من أبناء الوطن الذين سينضمون إلى القطاعات الصحية..

‏وما أشد فرحتنا بهم ونحن نراهم بالمستشفيات والمراكز الصحية مع من سبقهم من أبناء وبنات الوطن الذين أثبتوا كفاءاتهم ونجاحاتهم..

***

لقد أصبحنا مواطنين ومقيمين نرتاح للتعامل مع أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات وممارسين وممارسات بالميدان الصحي من هذا الوطن..

***

وقد تحققت هذه المخرجات من واقع الدعم والتمكين للكفاءات الطبية الوطنية، كما قال معالي وزير الصحة أ.فهد الجلاجل وهو يصرح معتزا بهذه الكفاءات حيث قال: إن هذه الكفاءات تسهم بتيسير الرعاية الصحية وتحسين وجودة الخدمات الطبية.

***

وكم هو مبهج تنوع هذه التخصصات الصحية لهؤلاء الخريجين والخريجات كما قال أمين عام التخصصات الصحية د. أوس بن إبراهيم الشمسان، حيث أشار إلى أن هذه الكفاءات تشمل 170 تخصصاً وأوضح أن الهيئة تسعى لتوطين المهن الطبية المساعدة وقال إن عدد الذين حصلوا على البورد السعودي 30 خريجاً وخريجة هذا العام ومئات من الكوادر الصحية الأخرى.

‏أرقام كبيرة.. حداثة عمر التعليم الطبي والتدريب الصحي لدينا إذا قسناه بالدول المتقدمة التي سبقتنا بهذا التعليم بعشرات السنين..

***

تحية لمنسوبي هذه الهيئة التي هي من أهم الهيئات لدينا في الوطن وكم نحن بحاجة لمخرجاتها الطبية والفنية والخدمات المساعدة في ظل تنافس ونقص الكوادر الطبية المدربة عندنا وعند غيرنا الجميع..