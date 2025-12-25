في علم الأحياء ابتُكر مفهومُ «التأقلم الحيوي»؛ بحيث يتكيّفُ الإنسانُ مع التغيّرات السريعة سواءٌ على المستوى البيئي أو الطبيعي، ويختلف المدى الزمني لتحقيق التأقلم من فصيل إلى آخر، وهو مفهوم مفيد حتى للمهتمّين بتربية الحيوانات؛ حيث إن تكييفهم مع واقعٍ جديد يحتاج إلى دُربةٍ وصبر، وحالة التأقلم في عالم الكائنات وعلاقاتها بالطبيعة تختلف عن التأقلم الإنساني، وعليه فإنَّ المفهوم لا بد أن يُصحب باستجابة جدية للخروج من حالة الارتباك من التغيّر إلى مستوى متطوّر من الانسجام والانخراط في الواقع الجديد.

مفهوم التأقلم في عالم الطبيعة والكائنات، هو تأقلم صادق وعملي، أمَّا في عالم الآيديولوجيات والأفكار الشمولية فإنَّ ثمة معنى له آخر يمكن وصفه بـ«التأقلم الماكر». هذا حدث بعد انحسار الشيوعية في الثلث الأخير من القرن العشرين وصعود الليبرالية الغربية، حيث تشظّت الحالة الشيوعية وتقسّمت بين من عاند وبقي باكياً على الأطلال، وبين من تأقلم وحاول أن يحدّث من أفكاره الشيوعية ولو جزئياً تزامناً مع الهيمنة الليبرالية الغربية، وهذا واضحٌ في الأحزاب ذات الطابع الشيوعي في أوروبا.

في إقليمنا وبعد صعود الرؤى التنموية وتجريم التيارات الإخوانية بفروعها الصحويّ منها والسروري، وبعد ملاحقة مؤسساتها وتجفيف منابع تمويلها، طرح بعض الطيبين فكرة «نهاية الصحوة وانحسارها»، والواقع أنَّ من يفهم هذه التيارات يجد أنَّها تمارس حالة «التأقلم الماكر».

نعم، الدول والحكومات قامت بعملها ودورها لضرب هذه الجماعات والتيارات، ولكن نهايتها يحتاج إلى وقتٍ طويل، إنها رحلة طويلة وشاقة. الأصوليون يغتبطون ويفرحون بأطروحة «الانحسار»؛ لأنها تعطيهم فرصة لغضّ الأنظار عنهم والتقاط الأنفاس من أجل بناء مؤسساتٍ تعمل تحت الأرض.

على سبيل المثال، يرى الباحث خالد العضاض في حوارٍ معه قبل أيام نُشر على «العربية. نت» أن الجماعات «كانت تعتمد سابقاً على البنية الهرمية والاجتماعات السرية والمراسلات المغلقة والمشفرة، بينما اليوم باتت التنظيمات تتَّجه نحو (التموضع السائل)، حيث يكون العنصر مجردَ مستهلك رقمي للفكر وفي مرحلة أبعد منفذاً لها، دون عضوية مباشرة».

وأتفق معه في قوله: «التنظيم في صورته الحديثة يعتمد على ما يُسمى (التأثير الشبكي)، حيث تكون العلاقة مرنة لا تربطها هيكلة تنظيمية، بل روابط فكرية ومحتوى مشترك. لم تعد هناك حاجة إلى الاجتماعات الخاصة واللقاءات السرية، بل تحل مكانها قنوات مشفرة، ومنتديات إلكترونية، ومجموعات خاصة على (تلغرام) مثلاً، والبث المتكرر على منصات الفيديو».

نعم، إنَّ التيارات المتطرّفة هذه حالياً لا تحتاج إلى ظهورٍ علنيّ في المنابر والمساجد والكاسيت، كما كان حالها في العقود الماضية، بل إنَّ الفضاءات الممنوحة لها الآن أكبر بكثيرٍ مما حصلت عليه في الثمانينات والتسعينات؛ ولذلك فإنها تتغطّى الآن بألبسةٍ جديدة. لم يعد «الزيّ الدعوي» ضرورياً وربما لبسوا مثل الشباب العادي؛ ألبسة حديثة ونظيفة، وبلحى مهذّبة، وربما يراوغون في مدح بعض المشاريع من أجل غضّ النظر عن جذرهم الفكري، ومكرهم الخفي، هذا هو أسلوب الصحوة الذي يعرفه أصغر دارس في هذه الجماعات والتيارات المارقة.

الخلاصة أن الجماعات الأصولية ومنها الصحوة تنتهج حالياً استراتيجية التأقلم الشكلي، الذي أعتبره في غاية المكر والتضليل. إنَّني أتوقّع وأجزم أن ما يقولونه في مجالسهم الخاصة عكس الذي يبثونه عبر الإعلام، إن ما يقولونه وما يزعمونه مجرّد ادعاء بالتكيّف والتوافق مع التنمية والزمن الجديد الصاعد، وعليه فإنَّ من الواجب الحذر من هذا التشويش المقصود.

إنَّهم يعرفون أنَّ الإقليم ذاهبٌ إلى أفكار التنمية والإسلام المعتدل والتدين الطبيعي المحمود؛ ولذلك فهم يخافون من إعلان أفكارهم علناً، بل ربَّما قالوا عكسها بغية غضّ الأنظار عنهم.

إنَّ كل الكائنات الطبيعية تتأقلم بحيوية طبيعية استجابةً لنظم القوانين الكونية، غير أنَّ أصحاب النظريات الشمولية ومنها الظاهرة الأصولية يعاندون التغيّر، لا يعلمون أنَّ الزمن تجاوزهم وأنَّهم في زمنٍ ليس لتياراتهم ولا لأفكارهم ولا لرموزهم.