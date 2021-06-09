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سانتياغو: في ما يلي نتائج الجولة 8 وترتيب تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في كرة القدم
الثلاثاء
الاكوادور - البيرو 1 - 2
كولومبيا - الارجنتين 2 - 2
فنزويلا - الاوروغواي 0 - 0
الباراغواي - البرازيل 0 - 2
تشيلي - بوليفيا 1 - 1
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1. البرازيل 6 6 0 0 16 2 18
2. الارجنتين 6 3 3 0 9 5 12
3. الاكوادور 6 3 0 3 14 10 9
4. الاوروغواي 6 2 2 2 7 7 8
5. كولومبيا 6 2 2 2 11 13 8
6. الباراغواي 6 1 4 1 6 7 7
7. تشيلي 6 1 3 2 8 8 6
8. بوليفيا 6 1 2 3 9 14 5
9. فنزويلا 6 1 1 4 3 9 4
10. البيرو 6 1 1 4 6 14 4
ملاحظة: يتأهل أول أربعة منتخبات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم. يخوض الخامس ملحقًا دوليًا مع منتخب من أوقيانيا.
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