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بونتيفي (فرنسا) : ظفر البلجيكي تيم ميرلييه الاثنين بالمرحلة الثالثة من النسخة 108 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، فيما حافظ الهولندي ماتيو فان دير بويل على القميص الأصفر في صدارة الترتيب العام.

وقبل 200 متر من خط النهاية، سقط الأسترالي كاليب إيوان على المنحنى الأخير وأوقع معه السلوفاكي بيتر ساغان على الأرض، كما واجه المرشحون الثلاثة الأوائل للطواف مشاكل في هذه المرحلة المنخفضة، والثالثة في بروتاني (من لوريان إلى بونتيفي) على مسافة 182,9 كلم.

وتأخر حامل اللقب السلوفيني تاداي بوغاتشار في المنحنى الضيق المؤدي إلى بونتيفي، حيث سقط العديد من الدراجين بمن فيهم الفرنسي أرنو ديمار.

وقبل دقائق قليلة، كان وصيفه في نسخة 2020 السلوفيني بريموش روغليتش قد وجد نفسه أرضاً مع العديد من زملائه قبل 10 كيلومترات من النهاية، ليعود ويستأنف الطواف متأخراً بأكثر من دقيقة.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثالثة:

1 البلجيكي تيم ميرلييه 4,01,28 ساعات

2 البلجيكي جاسبر فيليبسن بفارق صفر ثانية

3 الفرنسي ناصر بوهاني بالفارق نفسه

4 الإيطالي دافيد باليريني بالفارق نفسه

5 الإيطالي سوني كولبريلي بالفارق نفسه

ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1 الهولندي ماتيو فان در بويل 12,58,53 ساعات

2 الفرنسي جوليان ألافيليب بفارق 8 ثوان

3 الإكوادوري ريتشارد كاراباز بفارق 31 ثانية

4 البلجيكي فوت فان أيرت بفارق 31 ث